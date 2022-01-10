إمكان الراجحي بالتقسيط تمويل بدون كفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب

شركة إمكان مصرف الراجحي نجحت في توفير التمويل الشهري الميسر بالكثير من الخصائص التمويلية المتعددة ومنها توفير التمويل بفترة سداد ميسرة من سنة كاملة إلى سنتين على الأكثر بموافقة فورية بدون موافقة الكفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وتلك من أهم المزايا التمويلية التي منحتها شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة الشركة بشرط تطبيق جميع الضمانات والشروط اللازمة للتمويل بالمملكة ويتم التقديم للحصول على تمويل نقدي بدون كفيل غارم وبلا تحويل راتبك بالتقسيط الميسر الشهري لمدة أربعة وعشرون شهر كما يمتاز التمويل بأنه إسلامي يتوافق مع معايير الدين الإسلامي ولا يطلب غير شروط ميسرة لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر

يحتاج طلب تمويل شركة إمكان السعودي توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 2000 ريال إذا كان المتقدم من عملاء مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويجب أن يبدأ من 5000 ريال إذا كان المتقدم سعودي وليس من عملاء مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال بموافقة الشركة بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة كما يلي بالتفصيل:

شرط أساسي لابد من توفير دخل ثابت شهري من 2000 ريال سعودي حتى 5000 ريال على حسب ظروف كل عميل متقدم لدى شركة إمكان للتمويل.

شركة إمكان يقدم التمويل الميسر بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ 25 عام حتى 60 عام.

يحتاج تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية توفير تقرير سمة السعودي مع حساب جديد لدى مصرف الراجحي.

توفير سجل ائتماني من العميل المتقدم السعودي بالمملكة العربية السعودية.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي الميسر

شركة إمكان تقدم التمويل الميسر بالعديد من المزايا التمويلية المتعددة ومنها توفير التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم أو ضامن سعودي مع توفير التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة أربعة وعشرون شهر كحد أقصى للسداد بالمملكة العربية السعودية كذلك يوجد الكثير من المواطنين السعوديين الذين يريدون معرفة المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة كما يلي بالتفصيل لعام 1443 هجريًا: