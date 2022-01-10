نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأمين تكافل الراجحي مميزات تأمين المركبات والاستثناءات الخاصة بالشركة وكيفية التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأمين تكافل الراجحي ، تعد شركة تكافل الراجحي للتأمين التعاوني من أكبر الشركات في السعودية ومن ضمن أفضل شركات التأمين بمختلف أنواعها في السعودية ويرغب الكثير في معرفة نظام التأمين التابع لتامين تكافل الراجحي، وسنقوم خلال هذه المقالة بتوضيح صفات الشركة ونظام مجال تأمين طبي أو تأمين السيارات أو تكافل المركبة ونظام تكافل الشركات من شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وسنقوم أيضا بتعريف القارئ على رقم تكافل الراجحي المجاني للتواصل معها، وجدير بالذكر أيضا أن بنك الراجحي واحد من أكبر البنوك بالسعودية كما يخضع بها للهيئة الشرعية حيث يعد البنك بنكا إسلاميا، ومصرف الراجحي هو عبارة عن مجموعة من الشركات اجتمعت في مؤسسة واحدة لتكون البنك الحالي ويقدم البنك العديد من الخدمات مثل الراجحي مباشر الأفراد.

تأمين تكافل الراجحي

تعد الراجحي شركة رائدة في قطاع التأمين بالسعودية حيث لها أكثر من خدمة تأمينية سواء كان تامين صحي أو التأمين الصحي أو الطبي ومتشفيات على مستوى عالي وبالتعاقد مع شركة تامين الراجحي لخدمة عملائها ومجموعة من الخدمات المتميزة التي سنوضحها خلال المقال.

تأمين المركبة من الراجحي

تعتبر تأمين الراجحي هي الشركة الأولى في مجال تأمين المركبات في المملكة العربية السعودية تكافل الراجحي يساعدك في حماية الأشياء الخاصة بك كالسيارات وتقديم حلول تأمين للسيارات، حيث تهمك حلول تأمين للسيارات للحفاظ عليها وضمان إصلاحها حال حدوث المشكلة وذلك وفقا لعقد معين يمكن للقارئ فتح حساب الراجحي من النفاذ الوطني أيضا وللاطلاع على تفاصيل النظام فهو كالآتي:

أولا يقوم البنك بتقدم تغطية تأمينية للعميل بشكل لحظي.

ثانيا يقوم البنك بتعويض العميل بالخسائر المالية.

ثالثا لدى البنك سرعة عالية في الرد والتعويض بشكل مباشر.

رابعا ميعاد المطالبة ليس محددا بوقت حيث يمكن للعميل الطلب بحقه في أي وقت من الأوقات.

استثناءات من تكافل المركبات

يخضع البنك تبعا للشروط بتأمين مسؤولية المركبة على حسابه ولكن توجد بعض الاستثناءات في الطلبات المقدمة وذلك وفقا للعقد المقدم أو الذي سيتم الاتفاق عليه يقدم البنك أيضا خدمات الراجحي مثل الراجحي شركات، والاستثناءات كالآتي:

أولا يستثنى إصابة أو وفاة أي فرد من أفراد الأسرة أو من الراكبين معه في السيارة.

ثانيا يستثنى أيضا المشاكل و الإصابات من تحميل السيارة أو تفريغها.

ثالثا يستثنى أيضا في حالة وجود تحميل زائد أو عدد أفراد زائد بما يخالف قانون المرور.

رابعا يتم الاتفاق على نطاق جغرافي للتأمين.

خامسا مخالفات السرعة التي تتسبب في حوادث وفقا للقانون السعودي يتم أيضا استثناءها.

سادسا ما يتخالف مع الوثيقة من ملحقات تعتبر استثناء أيضا.

طريقة التقديم على تكافل المركبة

بعد أن وضحنا تأمين الراجحي ومميزات الشركة لكافة المواطنين والمقيمين بالسعودية والاستثناءات الخاصة ومميزات التأمين فسنقوم بتعريف القارئ على كيفية التقديم تامين الراجحي اون لاين، وللتقديم قم باتباع الآتي:

أولا بالدخول على رابط تأمين السيارة من الراجحي.

ثانيا اختر نوع المؤمن له سواء كان فرد أو شركة.

ثالثا باختيار نوع التغطية حيث يقوم المصرف أو الراجحي بتقديم أكثر من خطة شركة المصرف للتأمين التعاوني.

رابعا قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك في المكان المحدد أو الإقامة.

خامسا قم بتحديد ميعاد انتهاء الهوية أو الإقامة.

سادسا بكتابة الجوال للتأكيد على العملية.

سابعا اكتب البريد الإلكتروني الخاص بك.

أرقام تكافل الراجحي المجانية للتواصل

يعتبر الراجحي تكافل المخصص للسيارات نظام جاري ومباشر أمرا مهما وقد عرض المصرف طريقة تواصل مجانية للتواصل مع شركة تكافل بخصوص تامين المركبة الخاصة بك ويقوم البنك الخاص بالراجحي بتقديم العديد من الطرق للتواصل المجاني عبر أرقام الراجحي المجانية والأرقام كالآتي: