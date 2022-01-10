رابط التسجيل في برنامج الدعم الريفي 2022 للدعم المادي للأسر المنتجة.. شروط التسجيل في منصة ريف

التسجيل في برنامج الدعم الريفي 2022، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة داخل المملكة العربية السعودية مؤخراً بإطلاق برنامج الدعم الريفي للدعم المادي للأسر المنتجة، والذي منذ إطلاقه وانتشر بين عدد كبير من المواطنين السعوديين، ويعتبر برنامج الدعم الريفي أحد أهم مبادرات الدعم التي يتم تقديمها من قبل الحكومة السعودية للأفراد من فئة الدخل المتوسط، والجدير بالذكر أن برنامج الدعم الريفي يعتبر واحد من أهم المحاور الأساسية لرؤية المملكة 2030، والذي يهدف بشكل أساسي إلى العمل على الإسهام في دعم الأسر الريفية داخل المملكة العربية السعودية في تحسين مستوى المعيشة والحصول على جودة حياة أفضل، وذلك حتى يكونوا قادرين على تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج، ومن خلال السطور القادمة في مقالنا هذا سوف نوضح لحضراتكم تفاصيل أكثر عن التسجيل في برنامج الدعم الريفي 2022، وأهم شروط التسجيل.

شروط التسجيل في منصة ريف 2022

يوجد بعض الشروط الواجب توافرها في في الفرد الراغب في التسجيل في منصة ريف الإلكترونية من أجل الحصول على الدعم، وأهم هذه الشروط:

يجب أن يكون الفرد الذي يرغب في التسجيل حامل للجنسية السعودية، ويقيم على الأراضي السعودية.

إذا كان المواطن أجنبي فيجب أن يمتلك بطاقة تنقل.

عمل الفرد في مجال الزراعة المدة التي حددها برنامج الدعم.

يجب أن يكون الفرد غير عامل بالقطاع الخاص أو الحكومي.

الحد الأدنى لسن المتقدم 21 سنة.

الدخل الشهري للفرد المتقدم يكون 6000 ريال كحد أقصى.

يلزم امتلاكه لحساب بنكي.

يلزم تسجيل كافة البيانات الشخصية إلى جانب البيانات الصحية وتوفير كافة الأوراق المطلوبة.

الكيفية الصحيحة للتسجيل في الدعم الريفي

لكي يستطيع المواطن التسجيل في برنامج الدعم الريفي يجب أن يتبع مجموعة من الخطوات:

يتوجب على عليك في البداية الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية من خلال الرابط من هنا.

ستظهر لك الصفحة الرئيسية، في أعلى الصفحة قم بالنقر على أيقونة الأسر المنتجة.

قم بإدخال كل ما هو مطلوب من بيانات كالاسم و الجنسية والحالة الاجتماعية وغيرها من البيانات.

قم بملء كافة البيانات بشكل صحيح.

انقر على كلمة تسجيل.

بعد القيام بالخطوات السابقة يكون التقديم على دعم منصة ريف الأسر المنتجة قد تم بشكل صحيح حيث تراجع الجهات المختصة بالدعم الطلب خلال أيام ثم يتم البت في الطلب المقدم للحصول على برنامج الدعم الريفي، ويمكن متابعة نتيجة الطلب عبر الموقع المخصص للدعم الريفي 2022 والذي سبق أن تم شرحه في طريقة التقديم على دعم الأسر المنتجة.