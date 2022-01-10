نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم صندوق التنمية العقاري الموحد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن رقم صندوق التنمية العقاري الموحد على محرك البحث “جوجل”، ويهتم الكثير من المقيمين داخل الأراضي السعودية بالبحث عن كل الطرق المتاحة لمعرفة رقم الصندوق العقاري وكافة المعلومات عن القروض العقارية، ومن الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية هو صندوق غير ربحي تأسس في عام 1394 هجرياً الموافق 1974 ميلادياً بأمر ملكي بهدف المساعدة في إنشاء المجمعات السكنية داخل المملكة، ولقد أصبح الصندوق أحد أبرز المؤسسات داخل المملكة في مجال التمويل العقاري، ولأننا نعلم أهمية هذا الموضوع للآلاف من الشباب السعودي نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية معرفة رقم الصندوق العقاري الموحد كما وضحنا لكم من قبل كيفية الإستعلام عن البنك العقاري برقم الهوية، فإلى نص المقال.

رقم صندوق التنمية العقاري الموحد

حرص الصندوق العقاري على إطلاق خدمة الرقم الموحد تسهيلاً على المواطنين وحتى يتمكن المواطن من الإستعلام عن كل الخدمات المتاحة خاصة القروض بطريقة بسيطة، ويُمكن لكل المواطنين التواصل مع الصندوق من خلال الإتصال ب 199088.

صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني

يُتيح الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري إمكانية الإستعلام عن الصندوق العقاري برقم السجل المدني، فكل ما يتطلبه الأمر هو تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للصندوق ثم اختيار خدمة الإستعلام عن المستفيدين، وبعد ذلك يتم اتباع خطوات كنا قد وضحناها بالتفصيل في مقال سابق بعنوان الإستعلام عن الصندوق العقاري بالسجل المدني.

التسجيل في البنك العقاري

يُمكنكم الآن بخطوات إلكترونية بسيطة التسجيل فى البنك العقارى بطريقة بسيطة غير معقدة إطلاقاً نوضحها لكم عبر الخطوات التالية:

أولاً عليك بزيارة الموقع الرسمي للصندوق العقارى ثم تسجيل دخولك.

ثم تسجيل دخولك. ثانياً قم بإدخال كل البيانات المطلوبة أمامك من الدخل الشهرى ودخل جميع أفراد الأسرة بشكل سليم .

ثالثاً فى آخر خطوة قم بالضغط على كلمة “تسجيل” لتقوم بتفعيل الحساب.

رابعاً ثم سيتم على الفور إرسال كود للتفعيل على هاتفك الشخصى أو بريدك الإلكترونى.

إخلاء طرف صندوق التنمية العقاري

نوضح لكم الآن الطريقة الإلكترونية لإخلاء الطرف من البنك العقاري عبر الموقع الرسمي للبنك، فقط كل ما يتطلبه منك الأمر الدخول إلى الموقع الرسمي للصندوق العقاري والضغط على الخدمة المرادة كما وضحنا لكم في مقال سابق بعنوان كيفية إخلاء طرف صندوق التنمية العقاري، فاضغط على الرابط لينقلك إلى تفاصيل المقال.

خطاب إفادة الصندوق العقاري

لكي تجصل على خطاب إفادة من صندوق التنمية العقاري يجب عليك زيارة الموقع الرسمي للصندوق العقاري على الإنترنت ثم اتباع كافة الخطوات اللازمة التي وضحناها في مقال سابق بعنوان خطاب إفادة الصندوق العقاري، من فضلك قم بالنقر على الرابط المظلل لينقلك إلى تفاصيل المقالة التي توضح لكم كافة الإجراءات المطلوبة.

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