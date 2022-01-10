الاستعلام عن طلبات دعم ريف وتسجيل جديد للمستفيدين reef

الاستعلام عن طلبات دعم ريف، حيث يعد برنامج ريف أحد البرامج الاجتماعية التي تلقي قبولاً واسعاً من جانب العديد من مواطني المملكة العربية السعودية، وذلك بعد توفيره من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، والتي من خلالها تهدف الي تقديم مبالغ مالية مميزة وذلك لفئات المزارعين وعدد من الأسر الريفية المنتجة، وتعمل الحكومة السعودية الي تقديم الدعم وجميع المساعدات المالية حتي تساهم في زيادة عملية الإنتاج المحلي مثل إنتاج الجبن أو الألبان وكذلك بقطاع الفواكه والخضروات وتربية المواشي وغيرها من المجالات الهامة الإنتاجية التي يمارسها العديد من مواطني المملكة، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في برنامج ريف، مع توضيح خطوات الاستعلام عن طلبات دعم ريف.

خطوات الاستعلام عن طلبات دعم ريف

يستطيع جميع المستفيدين الجديد الذين قاموا بتسجيل طلب للحصول علي دعم ريف، أن يقوموا بالاستعلام عن المعاملة الخاصة بهم، من حيث قبول طلبهم أو الرفض، علي أن يتم الاستعلام بالخطوات التالية:

يجب الدخول علي موقع البرنامج التالي: برنامج ريف.

اختيار النقر علي “الخدمات الإلكترونية”.

من بين الخدمات المعروضة يتم اختيار خدمة “الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية”.

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المحدد له.

إدخال البيانات المطلوبة حتي يتم التحقق من المستفيد.

ثم الضغط علي “بحث”.

لتقوم المنصة بعرض جميع التفاصيل بالطلب المقدم من حيث القبول أو ألرفض من حيث إدارة منصة دعم ريف.

كيفية التسجيل في برنامج ريف

يتساءل العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن خطوات التسجيل في برنامج ريف، وقد وضح البرنامج بأن التقديم مُتاح بشكل إلكتروني بالخطوات الأتية: