نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارامكو تُعلن اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يناير 2022 “تحديث اسعار الوقود” في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارامكو تُعلن اسعار البنزين الجديدة في السعودية يناير 2022 مساء اليوم الاثنين 10 يناير مراجعتها الدورية لأسعار الوقود الجديدة في المملكة العربية السعودية حسبما ذكرت شبكة CNN، وذلك كما جرت العادة إذ تقوم “أرامكو” عملاق النفط السعودي بتعديل أسعار منتجات الطاقة وفقًا للإجراءات الخاصة بحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وقد أوضحت أن الأسعار المحلية المعلنة لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير تبعًا للمتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق الخارجية.

اسعار البنزين الجديدة في السعودية

الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ينتظرون أن تقوم ارامكو بالاعلان عن اسعار البنزين الجديدة في السعودية، حيث تقوم الشركة بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذباتفي أسعار التصدير.

ارامكو تُعلن اسعار البنزين الجديدة في السعودية

من المقرر ان تُعلن ارامكو عن اسعار البنزين الجديدة في السعودية اليوم، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة في صباح غد، إذ تعد الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة في المملكة قابلة للتغيير ما بين الارتفاع و الانخفاض، تبعًا للمتغيرات في أسعار التصدير، وتجدر الاشارة إلى أنه كانت شركة «أرامكو» السعودية قد أعلنت في فبراير من عام 2020 تعديل فترة المراجعة الدورية في أسعار البنزين ومنتجات الطاقة الأخرى من ربع سنوية إلى شهرية، وقد سبق وأن أكدت شركة «أرامكو» أنَّه لضمان جودة ونقاء البنزين خلال دورة إنتاجه من بداية مصدره إلى وصوله إلى العملاء، إذ يخضع الوقود للعديد من الاختبارات، إلى أن تصدر بشأنه الشهادات اللازمة، ويتمّ حقنه بعدد من الصبغات المختلفة لتسهيل مهمة التعرف على الأنواع المختلفة منه بمجرد البصر، والتحكم في جودته خلال عمليات الضخ.

أسعار المنتجات لشهر ديسمبر/كانون الأول 2021 (ر.س/ لتر)، حيث يتم حتى الآن العمل بالأسعارالخاصة بشهر ديسمبر المنصرف، والتي جاءت على النحو التالي: