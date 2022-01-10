خطوات إصدار سجل الأسرة للزوج عبر رابط منصة أبشر الرسمي والشروط

خطوات إصدار سجل الأسرة للزوج، من الأمور المهمة التي يجب أن يسعى للانتهاء منها، كل من قام بالزواج داخل المملكة العربية السعودية، فالزوج بمجرد أن يعقد قرانه، يجب عليه أن يذهب لاستخراج سجل الأسرة للزوج، وهو سجل يمكّن رب الأسرة أو الزوج، من إثبات عدد أفراد أسرته، وإضافة المواليد الجدد في نفس الأسرة، ويمكنه أن يقوم بتحديثه مع كل جديد يحدث مع الأسرة، والغرض منه تسهيل تحديث بيانات كل أسرة، وإثبات صلة القرابة بين أفرادها، وخطوات إصدار سجل الأسرة للزوج، تختلف عن طريقة إصدار سجل أسرة للامهات، وكذلك خطوات وطريقة إصدار سجل أسرة بدل فاقد، وأيضًا كيفية حجز موعد اصدار سجل الأسرة، تولك الخدمة مقدمة من الأحوال المدنية السعودية، عبر رابط أبشر الرسمي، وتختلف قليلا عن سجل الأسرة في توكلنا، وشروطها تختلف عن شروط استخراج كرت عائلة للمتزوجه، وكذلك سجل الأسرة الرقمي، وحجز موعد إصدار سجل الأسرة للامهات، وأيضًا تجديد سجل الأسرة.

خدمة سجل الاسرة للزوج أبشر

إصدار سجل الأسرة للزوج، هي خدمة مقدمة من جانب مؤسسة الأحوال المدنية السعودية، بالتعاون مع مؤسسة لبريد السعودي، لإيصال السجل حتى باب المنزل للمستفيدين، ولكن لن يتم ذلك سوى بوجود بعض الضوابط الحاكمة لهذا الأمر ألا وهي؛ أن يكون قد تم تسجيل عقد القران في وزارة العدل بالفعل، حتى يتم تسجيل العقد إلكترونيا بالأحوال المدنية.

شروط اصدار سجل اسرة للزوج

يجب أن يكون للزوج حساب شخصي بالفعل بمنصة أبشر.

وأن يكون عقد الزواج مسجل لدى وزارة العدل السعودية.

بالإضافة إلى ضرورة، أن يكون كلا الزوجين يحملان نفس العنوان الوطني للانتهاء من الخدمة.

إصدار سجل الأسرة للزوج أبشر

قم بزيارة منصة أبشر الرسمية. وسجل دخولك إلى حسابك المفعل بالاسم وكلمة المرور. واختر من القائمة خدمات إلكترونية. وبعدها انتقل إلى خدماتي. ومنها اختر الأحوال المدنية. وبعد ذلك اختر خدمة إصدار سجل أسرة الزوج.

وجدير بالذكر أن منصة أبشر الرسمية، تقدم العديد من لخدمات الإلكترونية، التي تساعد المستفيدين على استخراج الشهادات المهمة إلكترونيا، دون الحاجة إلى الذهاب إلى الأحوال المدنية نفسها، ومن أبرز تلك الخدمات؛ خدمة استعلام صلاحية الهوية الوطنية، وخدمة تغيير الصورة في الهوية الوطنية، وخدمة تقديم طلب تجنيس السعودية، وغيرها الكثير من الخدمات الإلكترونية.

آلية إصدار سجل الاسرة للزوج