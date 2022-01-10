توفير 100٪ مع عروض أسواق عبدالله العثيم في السعودية

أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية، يعد من أضخم المراكز التجارية التسويقية والأكثر مبيعاً وانتشاراً على الإطلاق، ويتميز بإستمرار العروض والخصومات به على جميع السلع والمنتجات الضرورية للبيت والأسرة، ويوجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية ليسهل على جميع عملاءه الحصول على المستلزمات الضرورية لهم والأستمتاع بالعروض المستمرة في وقت وجيز، وأيضاً يوجد منه العديد من الفروع في جميع الدول العربية، ويتميز ايضاً بتفاوت الأسعار لتناسب جميع الفئات كل هذا من أجل إرضاء جميع العملاء.

أحدث عروض أسواق العثيم بالسعودية:

عروض أسواق العثيم مازالت مستمرة وبقوة وتشمل كل المنتجات والسلع والمنتجات الضرورية المتواجده بداخله وأيضاً جميع الأقسام المتواجدة داخل الهايبر كقسم السلع الغذائية وما فيه من قسم اللحوم والدواجن والالبان والجبن والخضروات والفاكهة ويتميز هايبر بنده بجودة وضمان جميع المنتجات الغذائية لنسبة100٪، وأيضاً قسم العناية الشخصية والأجهزة الكهربائية وقسم المفروشات والأجهزة الذكية كالشاشات الحديثة والهاتف المحمول، وتصل خصومات هايبر بنده على بمناسبة العام الجديد ل 60٪ وسوف نتكلم عن العروض الأسبوعية بالتفصيل في الأسطر الأتية من خلال موقع ثقفني.

عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية:

أرز الفارس بسمتي شاليمار (10 كجم)، السعر للكيس قبل العرض 75.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 44.95 ريال سعودي.

زيت عافية ذرة متوفر الأن ومتاح عليه عرض التوفير أشتري واحدة وأحصل على واحدة هدية مجانية، (2×1.5 لتر) السعر قبل العرض 52.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 45.95 ريال سعودي.

دجاج ساديا تعتبر الأكثر مبيعاً على الإطلاق لكونه يتميز بالجودة ومضمون 100٪، (10×1300كجم) السعر داخل العرض للكرتون 167 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 129.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على المنظفات: