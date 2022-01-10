نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن : 1.9 مليار دولار للدفعة الجديدة وتعويضات تصل إلى 15 مليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن ، وضح برنامج حساب المواطن تفاصيل الدفعة الخاصة لدعم شهر يناير سنة 2022 وهي تعتبر الدفعة الـ50 التي تخص الدعم الذي يخص شهر يناير 2022 للأشخاص المستفيدين من الدعم لطلباتهم حيث ذكر “مدير عام التواصل” لبرنامج حساب المواطن الذي هو “عبد الله الهاجري” أنه تم إيداع مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي للأشخاص المستفيدة المكتملة طلباتهم والتي نزل لهم الدعم، حيث وصل عدد المستفيدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق في الدفعة الـ50 من الدعم وبلغ عدد المستفيدين 10.4 مليون مستفيد وتابع ولمعرفة المزيد عن دعم حساب المواطن تابعونا في السطور القادمة.

برنامج حساب المواطن

في صباح هذا اليوم تم إيداع في برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال يتخصص في دعم حساب المواطن لشهر يناير.

فبلغ عدد الذين استوفوا لمعايير الاستحقاق في الدفعة رقم 50 والذي بلغ عددهم 10.4 ملايين مستفيد. حيث بلغ إجمالي التعويضات التي دُفعت بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 15 مليون ريال. ويمكنك متابعة مقالتنا الفائتة عن تأخر حساب المواطن لمعرفة الخطوات التي تفعلها في تلك الحالة. وبعد الدفعة الـ50 في شهر يناير قد بلغ ما تم دفعه للبرنامج للمستفيدين. منذ انطلاق البرنامج أكثر من 111 مليار ريال ومنها 937 مليون ريال تعويضات عن دفعة سابقة.

وعلى التوازي تم الإيضاح من قِبَل المدير العام لـ برنامج حساب المواطن. عبد الله الهاجري أن 77% من مستفيدي الدعم في تلك الدفعة. وقد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحد 1061 ريال. فيما قد بلغ عدد الأسر وأربابهم أكثر من 2 مليون رب أسرة نسبتهم 94%. ولكن قد بلغ عدد تابعين البرنامج أكثر من 8.2 مليون . كما بلغ عدد المستقلين الذين استوفوا معايير الاستحقاق 124 ألف مستفيد. ويشكلوا 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

دعم حساب المواطن

كما أشار “الهاجري” في أخبار السعودية واستكمل أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما رباته فقد بلغت 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44% والذكور المستقلين 56%. ووضح أن 84% من إجمالي المستقلين قد أخذوا الاستحقاق بالكامل. كما قد حصل 16% على استحقاقهم الجزئي والأدنى في تطبيق حساب المواطن.

ما هو حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج في المملكة العربية السعودية وهو برنامج حكومي سعودي وبدأ في شهر ديسمبر 2017. كما يهدف البرنامج أن يخفف الأعباء على المواطن. ويقدم البرنامج الدعم المادي للأسر صاحبة الدخل القليل والمتوسط. في المملكة العربية السعودية.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن برنامج حساب المواطن و دعم حساب المواطن قد نالت إعجابكم.