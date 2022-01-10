رابط استعلام المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢ برقم السجل المدني

برنامج المساعدة المقطوعة من أحسن البرامج التي أنشأتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خلال السنوات الماضية، والبرنامج قدم الدعم المالي لملايين المواطن السعوديين، وخاصة محدودي الدخل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وحل الكثير من المشاكل المادية التي كان يعاني منها عدد كبير منهم، كما وضع العديد من القواعد التي سار عليها خلال الأعوام السابقة حتى يصل الدعم لمستحقيه، كما قام بعمل دراسة للكثير من الحالات التي تقدمت خلال الأعوام الماضية، وتم اختيار الحالات الأكثر احتياجا دون محاباة لأحد، وبكل موضوعية وحياديه، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على طريقة الاستعلام والتسجيل في المساعدة المقطوعة.

وفي وقت سابق تسأل العديد من المواطنين السعوديين عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكان رد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن الدعم المالي ليس له وقت محدد يصرف فيه، لأنها إعانات ليست شهرية، كما أنها تصدر من خلال مرسوم ملكي من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كما تسأل البعض الأخر عن إلغاء المساعدة المقطوعة، لكن وزارة الموارد البشرية نفت هذه الأخبار وقالت، أن سبب تأخير الصرف يرجع إلى بعض التعديلات التي تقوم الوزارة بعملها على البرنامج لكي يصل الدعم لمستحقيه.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يستطيع أي شخص متقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي أن يستعلم عنها من خلال بعض الخطوات البسيطة وهى كما يأتي:-

الدخول على رابط المساعدة المقطوعة الموجود على موقع الوزارة. تسجيل الشخص المستفيد رقم السجل المدني السعودي. إدخال رمز التحقق الشخصي الذي يظهر على الشاشة. الضغط على كلمة عرض، وسوف تظهر أمامك كل البيانات المطلوبة على الشاشة.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك بعض الشروط التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضعها للحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-