نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 عبر رابط sbis منصة الدعم والجماية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، عبرابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. حيث ان التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد خدمة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين الراغبين في الاستفادة من راتب الضمان الاجتماعي وفق التحديثات الجديدة. وقد أطلقت الوزارة المعنية منصة الضمان الاجتماعي. وهي تتيح للمواطنين ال\ين تتوفر فيهم شروط الضمان الاجتماعي المطور إمكانية التسجيل والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، هذا وتجدر الإشارة إلى أنّه سيتم نقل كافة الأشخاص المؤهلين ممن يستفيدون منها في الوقت الحالي تزامنا مع بداية تطبيق النظام الجديد بالسعودية في منتصف سنة 2022. وهذا البرنامج يسعى بالدرجة الأولى لتوفير الدعم المادي لكل الأشخاص المستحقين للدعم من الأسر المحتاجة وأصحاب الدخل الضعيف، وسنتحدث في مقالنا هذا عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجيد 1443، تابعوا معنا.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

بما أنّ الكثير من المواطنين السعوديين يبحثون عن رابط تسجيل نظام الضمان الاجتماعي المطور. لا بد أن نقدم بداية نبذة عن هذا البرنامج، تمت المصادقة عليه في 1442 من طرف مجلس الوزراء السعودي. وهذا ضمن مخطط تنمية الدعم الذي تقدمها الحكومة لكل الأسر المحتاجة. وهو يهدف كذلك إلى تحويل المواطنين من حالة الاحتياج إلى الإنتاج، وكذلك يتم تدريبهم ليصبحوا مؤهلين للعمل.

علاوة على ذلك، فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للباحثين عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، بأنه يمكن للفئة التي تستوفي الشروط الضرورية أن يقوموا بتقديم طلباتهم من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالضمان الاجتماعي الجديد. إذ يقدم المواطن ملفة وكل الأوراق الثبوتية، ويتم دراسة الطلب ثم ترد عليه الجهات المعنية إما بالقبول أو الرفض.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة لكل من يستعلمون عن كيفية التقديم على منصة الضمان الاجتماعي المطور. فإن عملية دراسة طلباتهم قد تستغرق حوالي شهر من موعد الطلب قبل أن يتلقى الرد الرسمي. وفي حالة تم قبول طلبه وتأكدت الجهات المعنية من مدى أهليته سيتم صرف الدعم في الشهر الموالي للتسجيل، وإن لم يستطع أن يسجل في الضمان الاجتماعي الجديد من الموقع يمكنه قصد مكاتب الوزارة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

من أجل معرفة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي تخوّل المواطنين السعوديين لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي الجديد. وسنورد لكم أهم هذه الشروط، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط زوجة السعودي، الأرملة أو المطلقة، والمعاقين والأيتام ممن لديهم بطاقات تنقل سارية المفعول.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل جائم في المملكة العربية السعودية. وأن يكون دخله المحتسب أقل من الحد الأدنى لراتب الضمان الاجتماعي (1100 ريال سعودي للعائل ، و550 ريالًا سعوديً لكل فرد). كما يلزم أن تنطبق عليه كافة شروط امتلاك الثروة واستعمالها المحددة من طرف الوزارة. وأن يقدم المتطلبات الخاصة بكل مما يلي: التعليم، التأهيل، الصحة، الخدمة المجتمعية.

كما يجب أن نشير إلى أنه لا يمكن للمستفيد من الضمان أن يحصل على الدعم الاجتماعي مرتين. وأن لا يؤثر غياب أحد أفراد العائلة عن المدينة التي تقيم فيها الأسرة على استفادته من معاش الضمان. ويحقّ للعائلات أن تختار عائلها إن لم تتوفر في رب الأسرة شروط الأهلية، على أن يكون ذلك بموافقة جميع أفراد الأسرة. وألا يكون المواطن مقيم في إحدى مراكز الإيواء التي ترعاها حكومة المملكة.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية منصة الدعم والحماية تحت تصرف المواطنين الراغبين في التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443. وقد استحدثت الإلكترونية هذه الطريقة من أجل توفير الوقت والجهد على كل المواطنين. وكذلك من أجل حمايتهم من خطر انتشار فايروس كورونا، وسنذكر لكم فيما يلي طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 والتي جاءت كالآتي:

في بادئ الأمر، يدخل المتقدم إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية على الانترنت ثانيا: يتوجب عليه أن يختار أيقونة الخدمات الإلكترونية ويضغط عليها. ثالثا: يقوم بإنشاء حساب جديد في المنصة، أو يسجل دخوله مباشرة إن كان مسجلا من قبل إلى البوابة الإلكترونية للضمان المطور. رابعا: يقوم باختيار الخدمات الإلكترونية ثم يضغط على حماية المعاشات. استكمالا لما سبق من الإجراءات، يتعين عليه أن يقوم بالضغط على زرّ تسجيل الدخول. ستظهر له قائمة الفئات، يتعين عليه أن يحدد مكتب الضمان وكذلك الفئة التي ينتمي إليها. يتوجب عليه بعد ذلك أن يدرج كل المعلومات الشخصية والبيانات المطلوبة ويتحرى في ذلك الدقة ويتحقق من معلوماته. بعد ذلك يطلع على الشروط والاحكام في الموقع ثم ينقر على زر الموافقة. في آخر خطوة، ينقر على زرّ إرسال، وبهذا يكون قد أتم تسجيل في الضمان المطور.

كيفية احتساب الضمان الاجتماعي المطور

لا شك في أن الكثير من المواطنين يرغبون في معرفة طريقة احتساب الضمان المطور. ويتم ذلك من خلال تحديد المعاش من خلال القيام بجمع قيمة الدخل الشهري لكل أفراد الأسرة. ثم القيام بخصم نسبة 50% من قيمة الدخل الشهري، وتتم إضافة ذلك الدخل إلى المجموع الكلي للدخل غير المكتسب. ثم يقارن مجموع الدخل المحتسب بأدنى حد للراتب حسب الاستحقاق الشهري لكل أفراد الأسرة الواحدة.

موعد تطبيق النظام المطور” على مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق

لقد صرّحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق عن موعد تطبيق النظام الاجتماعي المطور على كل من استفاد من الضمان الاجتماعي السابق. وهذا بعد أن طرح أحد المستفيدين السؤال التالي: “هل يمكن لمن سجل من قبل في برنامج الضمان المطور يستطيع أن يسجل الآن، أم أنه يمكن الاكتفاء بالتسجيل السابق؟”.

وجاء الردّ من طرف الحساب الرسمي لمنصة الدعم والحماية لمستفيدي وزارة الموارد البشرية من خلال موقع تويتر كالتالي: بأن “يستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي السابق على كل المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام. وهذا لمدة لا تزيد عن سنتين”، كما أوضح في هذا الصدد بأنّه تطبيق النظام المطور سيشملهم أيضا. وسيتم استقبال الطلبات تدريجيا في حال توفرت فيهم شروط الأهلية.

هل يستحق المتقاعدون وغير الموظفين معاش الضمان الاجتماعي المطور؟

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 يتساءل عنها المواطنين الذين يرغبون في التقديم على نظام الضمان الاجتماعي الجديد. وقد أوضح سلطان الجريش، وكيل وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي، أمرا هاما بخصوص الفئات التي يمكن استبعادها. وهذا حسب نظام الضمان الاجتماعي المطور، وقد صرّح في مداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني بأن الاستبعاد يكون وفقا لاحتساب دخل المواطن.

كما أكد بأنه لا يتم استبعاد فئات محددة من برنامج الضمان الجديد، فإذا كان دخل الأسرة أقل من تحقيق احتياجاتهم الأساسية يمكن لهم أن يستفيدوا من برنامج الضمان فهم يعتبرون ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق. وإن كان دخلهم أعلى لن يشملهم النظام، كما نبه إلى أنّ التطوير الجديد لبرنامج الضمان الاجتماعي الجديد يشمل كل من الموظف وغير الموظف أو المتقاعد، والمعيار الأساسي هو القدرة المالية فقط لا غير.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة مقالنا، لقد تحدثنا عن موضوع يهم العديد من المواطنين السعوديين. وهو طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، كما أوردنا لكم كافة الشروط الضرورية المطلوبة لقبول ملفات المتقدمين. وذكرنا لكم طريقة التسجيل بالتفصيل، وذكرنا موعد تطبيق البرنامج على من استفادوا من قبل. ومن هم المشمولين باستحقاق النظام المطور، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم.