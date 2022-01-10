نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وخصومات هايبر بنده بالسعودية مازالت مستمرة وبقوة وتوفير 100٪ في المقال التالي
هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، يعد من أهم الأسواق التجارية إنتشاراً ومبيعاً في المملكة ويوجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية و الدول العربية أيضاً، ويسعي دائماً لإرضاء عملاءه من خلال توفير جميع السلع والمنتجات الضرورية لكل بيت وأسرة وبأسعار متفاوتة لتناسب الجميع، وسوف نتناول اليوم العروض والخصومات المتاحة في هايبر بنده السعودية.
عروض هايبر بنده على السلع والمنتجات الضرورية:
يتواجد داخل العرض الأسبوعي كل ما هو ضروري للبيت والأسرة، يشمل العرض العديد من الأجهزة المنزلية كعجان سينكور، فرامة لحم مولينكس، مكواة بهار كي أون، عحانة مع خلاط معدني اريتي، غلاية ستانلس ستيل كولين، عصارة كليك أون، والعديد من السلع الغذائية كدجاج برديكس، خضروات مشكلة السنبلة، نقانق دجاج /بالجبنة داري، كل منتجات ساديا الدجاج والخضار المشكل والبرجر البقري،
والمنتظات وقسم الألبان والجبن كجبنة رومي تشيزا لاند، جبنة موزاريلا البقرات الثلاث، جبن شيدر أحمر /أبيض ويكسفورد، جبن قريش جرين لاند، لبنة تركية السنبلة، وسوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل.
عروض هايبر بنده على أدوات المطبخ:
- مقلاة جرانيت غير لاصقة مستر كوك لا غني عنها في المطبخ ومتوفرة بمقاسات مختلفة، الأول (20cm) السعر قبل العرض 39 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 25 ريال سعودي، والمقاس الثاني (24cm) السعر قبل العرض 49 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 33 ريال سعودي، المقاس الثالث(28cm) السعر قبل العرض 55 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 39 ريال سعودي، والمقاس الأخير (32cm) السعر قبل العرض 65 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 47 ريال سعودي.
- صينية مدورة غير لاصقة للفرن مستر كوك لعمل الطواجن الشهية، متوفرة بالعديد من المقاسات (24/28/34) السعر قبل العرض 88 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 71 ريال سعودي.
- وعاء تحضير القهوة جرانيت غير لاصق مستر كوك، متوفر بمقاسات مختلفة لتناسب جميع الأستخدامات، المقاس الصغير (9cm) السعر قبل العرض 24 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 16 ريال سعودي، والمقاس الوسط (10cm) السعر قبل العرض 25 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 17 ريال سعودي، والمقاس الكبير (11cm) السعر قبل العرض 27 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 18 ريال سعودي.
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