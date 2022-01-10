تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الرياض من أبرز التمويلات التي يقدمها المصرف للمستفيدين. حيث يبحث الكثيرين عن تمويلات بدون تحويل الراتب متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويقدم مصرف الرياض كل التمويلات الإسلامية لكل العاملين في القطاع الحكومي والخاص وشبه الحكومي والعسكري والمدني والمتقاعدين بتسهيلات كبيرة.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الرياض

يوفر التمويل الشخصي السيولة النقدية للعملاء من أجل شراء السلع الاستهلاكية كالسيارة وتغطية النفقات كالتعليم والزواج وتغير أثاث المنزل وغيرها من الأمور. فأي كانت الأسباب يوفر مصرف الرياض للعملاء والمواطنين والمقيمين بالمملكة السيولة النقدية لتغطية ومواكبة المتطلبات المالية للفرد. من خلال الحلول المالية المتنوعة في برامج المصرف ومنها تحويل شخصي بدون تحويل راتب ومن مميزاته:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بدون تحويل راتب

فترات سداد حتى 60 شهر

تمويل يصل حتى 300 ألف ريال

متطلبات تمويل ميسرة وسهلة

يوجد مستشار ائتماني.

التمويل الشخصي بنك الرياض

متوفر للسعوديين فقط موظفي البنوك والشركات التابعة لهم

هامش ربح تنافسي

خيارات سداد مرنة تصل حتى 5 سنوات

شروط التمويل الشخصي

ألا يقل عمر المتقدم عن 23 عام

التمويل بدون تحويل راتب فقط لموظفي البنوك

يجب أن لا تقل فترة العمل عن عام واحد عند طلب التمويل.

الحد الأدنى للراتب 10,000 ريال سعودي

صورة من البطاقة الوطنية .

أن لا تزيد التزامات العميل في بنك الرياض والجهات الأخرى عن 33% من إجمالي الراتب.

كيفية التقدم على تمويل مصرف الرياض

يمكن التقدم على تمويل مصرف الرياض الشخصي بالخطوات الآتية:

الولوج لموقع مصرف الرياض

ثم اختيار تمويل شخصي بدون تحويل راتب

قراءة شروط التمويل

النقر على أيقونة التقدم بطلب التمويل

قم بملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة والموافقة على التمويل وإرسالها

يتولى البنك مهمة الاتصال بك لاستكمال إجراءات التمويل.

يمكن الاستفسار عن أي شيء خاص بالتمويل بالاتصال على رقم 8001242020 أو بالاستفسار من خلال خدمة العملاء الإلكترونية من خلال موقع مصرف الرياض عند النقر على معاودة الاتصال بي أو إرسال استفسارك في رسالة حتى يتصل بك أحد ممثلي خدمة العملاء لتقديم الخدمة لك.