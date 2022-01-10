سلم رواتب الموظفين المدنيين بالسعودية 1443

يعتبر سلم رواتب الموظفين المدنيين 1443 من الموضوعات المهمة التي يطلبها مواطني المملكة العربية السعودية لإدخال أحدث التغييرات على مقياس الموظفين في المملكة، وستكتشف من مقالنا جدول رواتب الموظفين 1443.

وزارة الخدمة المدنية السعودية

كانت هذه الوزارة هي المسؤولة عن الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في جميع الوزارات والدوائر الحكومية في المملكة العربية السعودية في 25 فبراير 2020 تم دمجها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت اسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. مهام الوزارة هي كما يلي:

الإشراف على جميع شؤون الخدمة المدنية في جميع الوزارات الحكومية في المملكة، باستثناء الجهات ذات الشخصية الاعتبارية.

اقتراح أنظمة الخدمة المدنية ومراقبتها ومن ثم متابعة تنفيذها بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقة بالخدمة المدنية.

تنفيذ مهمة تطوير الخدمة المدنية والعمل على زيادة كفاءة موظفيها.

وضع سياسات التوظيف والتصنيف الوظيفي للرواتب والعلاوات وساعات العمل بآلية تتناسب مع طبيعة العمل لكل جهة حكومية.

سلم رواتب الموظفين المدنيين

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سلم مكافآت لموظفي الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ، وهو على النحو التالي:

سلم رواتب العاملين في المجال الصحي 1443

نعرض لكم عبر السطور التالية رواتب العاملين في الوظائف الصحية في المملكة العربية السعودية:

رواتب الكادر الصحي بالمستوى الأول للأطباء

يتقاضى الطبيب الاستشاري على 25.415 ريال شهريا بالدرجة الأولى.

الدرجة الثانية يتقاضى الموظف على 26.105 ريال.

أما الدرجة الثالثة يتقاضى الموظف الصحي على 26.800 ريال تقريبا.

الدرجة الرابعة يتقاضى على 27.500 ريال تقريبا.

الطبيب النائب يتقاضى 190.25 ريال كل شهر في الدرجة الأولى.

الدرجة الثانية فيحصل على 19.580 ريال.

بينما يحصل في الدرجة الثالثة على 20.135 ريال.

الدرجة الرابعة يبلغ المعاش الشهري للطبيب النائب 20.690 ريال سعودي.

الطبيب المقيم يبلغ راتبه الشهري في المستوى الأول من الدرجة الأولى 15.640 ريال.

راتب الدرجة الثانية 16.135 ريال سعودي.

معاش الدرجة الثالثة 16.630 ريال.

الدرجة الرابعة يصل إلى 17.125 ريال سعودي.

رواتب الصيادلة بحسب رواتب الصحة الجديد 1443

يحصل الصيدلي الاستشاري على 16.060 ريال في المستوى الأول من الدرجة الأولى.

الدرجة الثانية على 16.565 ريال.

راتب الدرجة الثالثة 17.070 ريال.

أصحاب الدرجة الرابعة 17.575 ريال.

الصيدلي الأول في الدرجة الأولى يبلغ راتبه الشهري 13.310 ريال.

راتب الصيدلي الأول في الدرجة الثانية 13.785 ريال سعودي.

رواتب الدرجة الثالثة للصيدلي الأول تبلغ 14.260 ريال.

الدرجة الرابعة يبلغ 14.735 ريال.

سلم رواتب شاغلي الوظائف التعليمية 1443