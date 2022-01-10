خصومات اكسترا بالسعودية على جميع الأجهزة المنزلية

عروض وخصومات اكسترا بالسعودية مازالت مستمرة وبقوة تصل ل 60٪، يتميز بوجود كافة الأجهزة الكهربائية الضرورية لكل منزل، وتفاوت الأسعار تجعلة الأكثر انتشاراً ومبيعاً في المملكة العربية السعودية والعديد من الدول العربية.

عروض وخصومات اكسترا على الشاشات الذكية:

شاشة ذكية سامسونج 27 بوصة، مكبر صوت مدمج، HD، متوفر باللون الأسود، متواجد عليه خصم لفترة محدودة يصل ل 20.01٪،السعر قبل العرض 1749 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1399 ريال سعودي.

الشاشة الذكية لينوفو ليجن واي 27 بوصة، شاشة للألعاب فائقة الوضوح والجودة، متوفر باللون الأسود، الخصم متاح لفترة محدودة يصل ل 16.67٪ ، السعر قبل العرض 2399 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1999 ريال سعودي.

شاشة كمبيوتر ال جي 24 بوصة متاحة باللون الأسود، بادر بالحصول على العرضح حيث يصل ل 12.51٪،السعر قبل العرض 799 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 699 ريال سعودي.

شاشة لينوفو ال27ام 28، عالية الوضوح، 27 بوصة، الخصم المتاح عليها يصل ل 21.75٪،السعر قبل العرض 1149 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 899 ريال سعودي.

عروض اكسترا في السعودية على الغسالات:

غسالة كاندي تعبئة علوية، حمولة 14كيلو، 10 برامج متنوعة، متوفرة باللون الفضي، ويتواجد عليها عرض لا تجعلة يفوت يصل ل 32.15٪، السعر قبل العرض 2799 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1899 ريال سعودي.

إستمتع بعرض يصل ل 44.44٪، على غسالة إل جي تعبئة علوية، حمولة 21 كيلو، متواجد بها واي فاي، وهي استيل ذات لون أسود، السعر قبل العرض 8999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 4999 ريال سعودي.

غسالة كاندي تعبئة أمامية، لغسيل 9 كيلو/مجفف 6 كيلو، إنفيرتر، متوفرة باللون الفحمي، الخصم يصل ل 41.18٪، السعر قبل العرض 3399 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1999 ريال سعودي.

عروض اكسترا على جميع انواع الثلاجات: