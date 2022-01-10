نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل للدخول في صندوق التنمية العقاري علي رابط الموقع الرسمي للصندوق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل للدخول في صندوق التنمية العقاري يعد من الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية للمواطنين في المملكة حيث تأسس صندوق التنمية عام 1974 ميلادية بناءا على مرسوم ملكي كان في بداية نشاطه هو المساهمة في إنشاء مجمعات سكنية ومساكن حديثا للمواطنين في كافة أنحاء المملكة، المقر الرئيسي لصندوق التنمية في العاصمة الرياض يوجد له عشرات الفروع في كافة المدن والمناطق في المملكة يقدم صندوق التنمية العقاري القروض السكنية للمواطنين تصل قيمه القرض السكني نصف مليون ريال سعودي وهذا لكل المواطنين بدون تفرقه أو تمييز بينهم.

خطوات تسجيل الدخول صندوق التنمية العقاري

خطوة ضرورية يجب على المواطن القيام بها لتسجيل الدخول للحساب الخاص به من خلال الموقع الخاص “صندوق التنمية” حتى يتمكن من الحصول على خدمات الصندوق أو القيام بإنشاء حساب جديد ثم تسجيل الدخول في حاله عدم وجود حساب للمستخدم ويتم ذلك بالخطوات الأتية:-

الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية مباشرة. يجب الضغط على “تسجيل دخول” ثم الضغط على تسجيل دخول” النفاذ الوطني”. قم بالضغط على “الدخول” من صفحة تسجيل الدخول. اكتب اسم المستخدم في نظام “ابشر”. ادخل كلمة المرور في نظام “ابشر”. قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول. ثم كتابة رمز التحقيق المرسل للجوال المسجل في منصة “ابشر”. الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها. في النهاية بعد كل هذه الخطوات يتم الدخول للصفحه الرئيسية والاطلاع على كافة الخدمات المتاحة من لصندوق التنمية العقاري.

خدمات المواطنين الإلكترونية من صندوق التنمية العقاري

وفر البنك العديد من الخدمات الإلكترونية والتي يمكن الحصول عليها في أي وقت من أي مكان دون أن يقوم المواطن بزيارة إلى احد مكاتب الصندوق لكي يتمكن من الحصول على الخدمة ومن اهم هذه الخدمات الإلكترونية المقدمة من صندوق التنمية العقاري الأتي:-

يقدم خدمات وزارة الإسكان.

خدمات الموظفين.

كما يقدم التمويل والقروض.

وأيضا خدمات الاستعلام.

كما يقدم خدمات الموردين.

وبعض الخدمات العامه الأخري في المملكة.

ما هو رقم صندوق التنمية العقاري

أتاح صندوق التنمية العقاري للمواطنين والمواطنات ممن يرغبون في الحصول على الدعم رقم لمن لديهم أي استفسارات أو شكاوى ويمكنكم التواصل مع صندوق التنمية العقاري على هذا الرقم المختصر للصندوق وهو(199088).

دائما يهتم الصندوق على تقديم وتوفير الخدمات للعملاء لحل كل العقبات والمشكلات التي تواجه العملاء بهدف تحقيق التعاون وإرضاء كافة العملاء.