بدون كفيل تمويل للمتقاعدين 300 ألف ريال وبأقل راتب و0% رسوم إدارية

تعد الشركات التمويلية داخل المملكة العربية السعودية من ضمن أقوى الطرق التي توصلك إلى تحقيق أحلامك، وذلك عن طريق امتلاك سيارة أو الحصول على مبلغ مالي مناسب لراتبك الشهري أو التقاعدي، حتى تتمكن من سداد الأقساط على راحة تامة، وهناك شركات قم قام البنك المركزي بتوثيقها بمزاولة التمويل لجميع الأفراد من مواطنين ومقيمين غير سعوديين داخل المملكة، وقد وفرت شركة اليسر للتمويل تعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد بعدة مميزات خاصة، لجميع المتقاعدين وبشروط غير معقدة، وعن طريق متطلبات بسيطة ستتمكن من طلب التمويل، كما وفرت لك السداد من داخل منزلك وبدون تعب أو مجهود.

تمويل للمتقاعدين بدون كفيل

لك أن تختار التمويل الأفضل لك من خلال شركة اليسر لتمويل المتقاعدين، شروط التمويل الأصغر بدون كفيل، وذلك من خلال اختيار الأفضل لك إذا كان تمويل تأجيري للسيارات، أو تمويل تورق، أو تمويل شخصي، رابط التمويل الأصغر، أو مرابحة أو من خلال تمويل السلع الاستهلاكية لجميع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، فتعطيك شركة اليسر تمويل بعدة مميزات من أهمها أنه بدون كفيل، ومن غير رسوم إدارية، كما أنه بدون دفعة أولى لجميع التمويلات المتاحة، ولكن تمويل السيارات التأجيري فأن التمويل بدفعة أولى تبدأ من 0%، والإعفاء من جميع الأقساط المتبقية في حالة الوفاة أو العجز، ولا يتم مطالبة الورثة بباقي المبلغ التمويلي.

شروط تمويل المتقاعدين

إذا كان راتبك يبدأ من 1985 فيمكنك أن تحصل على تمويل المتقاعدين بمبلغ يصل إلى 300 ألف ريال.

بمبلغ يصل إلى 300 ألف ريال. العمر 70 عاما مع أخر موعد لسداد الأقساط الشهرية أو وفق بعض القوانين المعلن عنها، وفي هذه الحالة يتم الرجوع إلى الشركة.

تقديم خطاب تعريف بالصيغة المعتمدة.

كتابة العنوان الوطني وأثبات السكن.

صورة من الهوية الوطنية وصورة من جواز السفر للمقيم.

عرض سعر السيارة لتمويل التأجيري أو المرابحة.

تقديم رخصة القيادة وتكون سارية المفعول.

سجل ائتماني جيد.

تسديد جميع المخالفات المرورية للعميل المتقدم لطلب التمويل.

مدة التمويل التمويل فقد تعتمد نوع ومبلغ وتاريخ إصدار المنتج.

رقم شركة اليسر المجاني

يمكنك أن تحصل على كافة عروض التمويلات المتاحة والاستفسار وطريقة تقديم طلب الحصول على تمويل شركة اليسر إلكترونيا من خلال رقم شركة اليسر المجاني 8001160711، وتعبئة نموذج طلب تمويل للمتقاعدين، طوال أيام الأسبوع ولك حرية اختيار طرق السداد ومنها السداد أون لاين وانت داخل منزلك، وذلك من خلال البنك الإلكتروني، أو الصراف الإلي، أو الهاتف المصرفي، فكل ذلك لتقديم أفضل أنواع الراحة والتيسير على جميع العملاء نحول نمو اقتصادي أقوى وسرعة الإجابة والحصول على التمويل.

خطوات السداد أون لاين

قم بالسداد أون لاين في خطوات بسيطة لتحصل على الأمان والراحة عند السداد وأنت داخل منزلك، ولا حاجة للذهاب إلى الفرع للسداد، فقط قم بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم المجاني أحصل على رقم حسابك، ثم اختيار الدفع عن طريق الهاتف المصرفي، الموقع الإلكتروني الصراف الألي، وتقم بالدخول على قائمة السداد ومنها اختر رمز شركة اليسر 024 ثم إدخال رقم حسابك، ثم دفع القسط المستحق ويمكنك دفعه على مرتين في الشهر، وبذلك تكون قمت بسداد كافة أقساطك براحة تامة.