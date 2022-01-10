نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن أقساط بنك التسليف “التنمية الاجتماعية” برقم الهوية بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريق تحقق للمقترضين استعلام عن أقساط بنك التسليف بشكل إلكتروني من غير الذهاب للبنك، ومن المعروف ان بنك التسليف أصبح أسمه الآن بنك التنمية الاجتماعية، غير أن البعض لا يزال يستخدم اسمه القديم في البحث عن خدماته، ومن خلال رقم الهوية الوطنية وعبر الموقع الإلكتروني للبنك سنوضح طريقة الاستعلام عن الأقساط للمتحصلين على القروض مثل قرض نفاذ أو أهل، وقروض الترميم وقرض السيارة، وقرض الزواج وجميع القروض الاجتماعية التي يوفرها البنك، ليكون هماك متابعة حول باقي الأقساط المتبقية والمستحقة على صاحب القرض ومواعيد السداد، وما قام بدفعة من المديونية.

خطوات الاستعلام عن باقي أقساط بنك التسليف

تسمح خدمة الاستعلام عن باقي أقساط بنك التسليف إلى متابعة الحالة المالية للمقترض وما تبقى عليه من استحقاقات، يجب سدادها في المواعيد، ومن خلال الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية لتنفيذ خطوات معرفة كم عدد الأقساط المتبقية على الحساب البنكي الخاص بي.

سجل الدخول على حسابك في بنك التنمية الاجتماعية أو التسليف، أو الدخول ببيانات أبشر او النفاذ الوطني على حسب طريقة الدخول.

ضع كلمة المرور واسم المستخدم في الخانات الخاصة بالدخول.

اذا كنت تستخدم رقم هويتك كاسم مستخدم كم بتسجيلها.

الخدمات الإلكترونية ثم كتابة رقم الهوية أو رقم الطلب أو كما يتطلب النظام..

التحقق

حدد القرض الذي تبحث عنه أو تستعلم عنه.

تظهر صفحة بها كافة البيانات الخاصة بالقرض وحالة السداد والأقساط المدفوعة أو الأقساط المتبقية.

من خلال حسابك على الموقع يمكنك متابعة بيانات طلبات التمويل التي استفدت منها، ومنها يمكن معرفة قيمة المديونية وكم تبقى من أقساط.

شروط الحصول على قروض من بنك التنمية الاجتماعية

عادة يضغ كل بنك عدد من الشروط التي تكفل الحقوق ويجب أن تنطبق على مقدم الطلب لإنهاء خدمة بنكية، ومن بين الشروط الخاصة ببنك التسليف.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

ألا يتغدى الدخل الشهري للمتقدم قيمة الحد المانع أو القيمة المادية التي يشترطها البنك لللحصول على القرض على حسب نوعة، وهذا يتضح من المعلومات التي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية.

أن يكون الشخص المتقدم مقيم في المملكة.

السن لا يقل عن 22 عام ولا يتخطى 60 عام، وعلى حسب المنتجات البنكية للعملاء.

كيفية

في حالات التعسر وعدم القدرة على السداد، وبالأخص لفئة محدود الدخل فتكون هناك ألية للتقديم على طلب إسقاط القروض، ويجب على المتقدم أن يكون طلبة مستوفي الضوابط حتى يتم القبول.

الدخول على موقع بنك التسليف

من خدمات القروض يتم اختيار تقديم طلب إسقاط قروض بنك التسليف، كما يمكن الدخول على موقع وزارة المالية والاستفادة من الخدمة.

يمكن لعملاء البنك الاتصال على رقم خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية وهو 920008002 لطرح أي شكوى أو الاستفسار إن لم يستطيع تنفيذ الخطوات على الموقع.