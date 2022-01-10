شروط التقديم في سكني والاستعلام عن الاستحقاق برقم الهوية

شروط التقديم في سكني للحصول على منح سواء كان أراضي أو الشقق المتوفرة لابد من تحديد موقف المواطن من استحقاق الدعم، وفقا للشروط وضعتها وزارة الإسكان بأسعار معقولة ومنخفضة، ويمكن تسجيل الدخول إلى منصة سكني من خلال بوابة سكني أو من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد عبر منصة أبشر، وذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية وبيانات حساب أبشر، سكني تعتبر واحدة من أهم المنصات الموجودة في المملكة، حيث تقدم هذه المنصة العديد من الحلول السكنية للمواطنين الذين قد تم تسجيلهم في وزارة الإسكان، بالإضافة إلى صندوق التنمية العقاري، يستطيع المواطن السعودي التعرف على النتيجة الخاصة باستحقاقه لسكن من خلال المنصة من عدمه، وذلك عن طريق خدمة الاستعلام التي توفرها، ويتميز سكني بحصول الشخص على الكثير من العروض التمويلية المقدمة واختيار الجهة التمويلية المناسبة للشخص، والحجز السريع للأراضي السكنية وإمكانية إصدار العقود بطريقة إلكترونية، الاطلاع على العديد من النماذج والمواقع الخاصة بالوحدات السكنية.

شروط التقديم في سكني

جود دخل ثابت ومستقر خاص بالشخص المتقدم. ألا يمتلك للوحدة السكنية أي أصول قد تبلغ قيمتها إلى 5 مليار ريال سعودي. ألا يكون الشخص المتقدم قد سبق له الاستفادة من دعم سكني. تقديم دعم سكني للابنة التي لم تتزوج وتقوم بإعالة الأسرة. يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن خمسة وعشرين عامًا. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. لا يشترط وجود إعانة للمرأة الأرملة أو حتى للمطلقة. يكون المتقدم مقيم في المملكة لمدة عام كحد أدنى قبل القيام بتقديم طلبه.

الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية

ويتم الإعلان على منصة سكني أحدث المشروعات السكنية والعقارات التي تقوم بها الوزارة، كما يوجد أيضا بداخل المنصة برنامج الحلول السكني وبرنامج الدعم السكني وبرنامج لعرض مخططات الأراضي، وذلك يسهل على المواطن الإطلاع على الوحدات السكنية المتاحة من قبل وزارة الإسكان. يمكن للمواطنين الدخول على منصة سكني والتعرف على جميع الخدمات المتاحة، أما الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية فهو كما يلي:

الدخول إلى موقع وزارة الإسكان. ثم النقر على كلمة تسجيل الدخول. يتم كتابة البيانات في الخانات الفارغة. كتابة الرقم الخاص بالسجل وإدخال الرقم الخاص بالسجل الخاص بك. يلي ذلك الضغط على استعلام.

المستندات المطلوبة للتقديم في دعم سكني