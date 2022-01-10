اصدار شهاده السعودة الكترونيا بالخطوات من الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اصدار شهاده السعودة الكترونيا من اهم الخدمات الإلكترونية التي أعلنت عنها وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع المواطنين السعوديين. كما تم الإعلان عن الخدمة عبر صفحه الوزارة الرسمية عبر موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات إلكترونية جديده وحديثه وتم الإعلان عنها حديثا بالمملكة. والتي من اهم هذه الخدمات الاستعلام عن بيانات موظف أو وظيفه الكترونيا عبر موقع الموارد البشرية بالخطوات الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن الاستعلام عن حاله تأشيرة عبر منصة ابشر الكترونيا ومعرفه الشروط وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط والمتطلبات اللازمة تجاه الخدمة. كما سوف نقوم بشرح طريقه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة.

اصدار شهاده السعودة

أعلنت الوزارة عن الخدمة والتي تمكن المستفيدين من اصدار الشهادة عند الطلب وذلك من اجل إيضاح مدي تحقيق المنشاءه. وذلك لنسب التوطين المطلوب من ضمن برامج نطاقات. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع الخدمات عبر المواقع والمنصات الرسمية والتطبيقات المعتمدة من المملكة.

شروط استخراج شهاده سعوده

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده شروط يجب علي المستفيدين معرفتها قبل تنفيذ الخدمة. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر النقاط الأتية:

يجب أن تقوم المنشاءه بتسجيل العنوان الوطني لدي البريد السعودي.

أن يكون الاشتراك ساري لكل من فرع منشأه الطالب للخدمه والمركز الرئيسي.

يجب أن تكون المنشاءه قد حققت التوطين المناسب وذلك وفق برنامج نطاقات.

خطوات استخراج شهاده سعوده

كما تم الإعلان عن طريقه وكيفيه اصدار شهاده السعودة الكترونيا من الموقع الرسمي للوزارة. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر الخطوات الأتية: