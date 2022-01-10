التقديم على خدمة توثيق عقد العمل من خلال منصة مدد الكتروانيا التى اطلقتها وزارة الموارد البشرية، وهي منصة إلكترونية رقمية يمكن من خلالها إنجاز الخدمات المالية الخاصة بالعاملين بالوزارة، تبدأ بإنشاء طلب التعاقد من قبل صاحب العمل وتنتهي بالموافقة أو الرفض النهائي من قبل الموظف أو إلغاء الطلب تلقائياً لعدم الرد بعد ٣٠ يوم من تاريخ الإنشاء، يتم تجديد العقد محدد المدة تلقائياً لمدة مماثلة حتى يتم إنهاؤه من قبل أحد الطرفين، وبعد إنشاء عقد العمل يمكن للموظف الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في قوى أفراد، وفي حال موافقة الطرفين يعتبر العقد موثق ومعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التقديم على خدمة توثيق عقد العمل عن طريق منصة مدد

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي بمنصة مدد. ثم النقر على تسجيل الدخول بالمنصة. يتم إدخال رقم الهوية وكلمة المرور. وإذا لم يكن لديك حساب يتم إنشاء حساب جديد ثم تسجيل الدخول. اختيار الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمة الاستعلام على توثيق عقد عمل، أو التقديم على عقد عمل، أو غيره من الخدمات الأخرى. تعبئة البيانات المطلوبة للحصول على الخدمة. يتم إتمام الخدمة والتواصل عن طريق رسائل البريد الإلكتروني أو عن طريق الرسائل النصية.

طريقة توثيق عقد العمل من خلال الموظف

لا تعتبر توثيق المنشأة لعقد عمل الموظف إلا إذا قام الموظف بقبول طلب التوثيق، ويمكن ذلك عن طريق اتباع الرابط الموجود بالرسالة وذلك من خلال:

كتابة رقم الهوية ورمز التحقق . ثم الضغط على تأكيد . كتابة الرقم السري المرسل إلى الجوال المسجل في حساب الموظف على أبشر. الضغط على تأكيد ثم الضغط عرض وتوثيق. اختيار تحميل العقد وظهور العقد بصيغة pdf. قراءة البيانات الموجودة في العقد بدقة والعودة إلى صفحة التوثيق . يتم الضغط على قبول في صفحة بيانات العقد . إدخال رقم جوال الموظف والضغط على إرسال . ظهور رسالة تفيد بنجاح عملية توثيق العقد.

والجدير بالذكر قد ووفرت منصة مدد إمكانية إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية والمالية، سواء في القطاعات العامة أو الخاصة، فالآن المنصة توفر حلول عملية لكافة المشاكل التي تواجه العاملين بالقطاعات السعودية، وخدمات المنصة تساعد في الحفاظ على حقوق كل الأطراف.