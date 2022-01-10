إيداع خلال 24 ساعة 100000 نقداً بلا حاجة لكفيل

الإيداع الفوري لمبلغ التمويل من أهم المزايا التي يبحث عنها الراغبين في طلب تمويل شخصي نقداً وذلك من أجل المساعدة في تلبية احتياجاتهم المختلفة وفي نفس السياق لابد أن يكون التمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ومن خلال مقال اليوم سوف نتعرف على تمويل شخصي يتميز بإيداع سريع لا يحتاج أكثر من 24 ساعة ولكن بعد استيفاء شروط التمويل وأيضاً توفير المستندات المطلوبة.

إيداع خلال 24 ساعة 100000 نقداً لدى شركة التيسير للتمويل

شركة التيسير للتمويل أحد الشركات المالية الحديثة والتى أيضاً مصرحة من قبل البنك المركزي السعودي بالسعودية والتى تسعى إلى توفير منتجات تمويلية تنافسية للعملاء فهي توفر تمويل شخصي فوري اونلاين يتميز بالآتي

يتميز تمويل شركة التيسير بأنه لا يختلف مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً تمويل التيسير بأنه لا يحتاج إلى أى ضمانات عند طلب الحصول على التمويل.

أيضاً يتميز تمويل شركة التيسير بأنه يتم إيداع مبلغ التمويل في خلال 24 ساعة.

يوفر أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة التيسير مدة سداد مرنة تصل إلى 60 شهر وذلك من أجل التيسير على العملاء.

100 ألف ريال سعودي هو الحد الأقصى لقيمة التمويل الشخصي التى يمكن الحصول عليها.

لا يحتاج أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة التيسير إلى تحويل الراتب الشهري.

متوفر أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بهامش ربح تنافسي وكذلك ثابت.

شروط تمويل شركة التيسير بالمملكة العربية السعودية

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير والشروط هي

لابد أن يكون المتقدم لديه الجنسية السعودية فلا يتمكن غير السعودي من طلب تمويل شركة التيسير.

أيضاً يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام عند طلب التمويل.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم ظل فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر.

حددت شركة التيسير الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل شركة التيسير بالسعودية

متاح التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بأقل مستندات وهي