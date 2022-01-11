نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE أسعار البنزين فى السعودية لشهر يناير 2022 من ارامكو aramco بنزين 91 و95 اليوم 11/1/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين فى السعودية لشهر يناير 2022 من ارامكو من ضمن اكثر الامور بحثاً على جوجل لاجل التعرف على أسعار البنزين سواء بنزين 91 او بنزين 95 المعلن من قبل شركة أرامكو السعودية الشركة التي تتخصص شهرياً بالإعلان عن اجدد اسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية والتي تتأثر بحالات الاقتصاد داخل المملكة وتتأثر ايضاً بالاقتصاد العالمي، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية جميع التفاصيل المطروحة حول أسعار البنزين بالسعودية

أسعار البنزين فى السعودية لشهر يناير 2022

موعدنا اليوم الاثنين 10/1/2022 مع نشر أسعار البنزين لشهر يناير الجديدة، حيث ستعمل شركة أرامكو بالكشف عن اجدد اسعار البنزين من خلال عقد مؤتمر صحفي خاص من خلاله سيتم نشر والإعلان عن اجدد اسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية الذي يتم تعديله بشكل شهري وفقاً لنظام خاص خاضع للشركة من خلاله تعتمد شركة ارامكو شهرياً الاسعار الجديدة التي تتأثر بالحالة الاقتصادية الخاصة بالمملكة وكذلك حالات الاقتصاد العالمي، على أن تعدل بشكل مؤخرا شركة أرامكو السعودية النظام المعتاد الذي من خلاله كانت تعدل أرامكو أسعار مواد النفط والطاقة داخل المملكة العربية السعودية، حيث كانت المملكة العربية السعودية تعمل على تعديل أسعار البنزين والطاقة 4 مرات فى العام، ليتم تعديل هذا النظام الى نظام شهري لذا يترقب عشرات الآلاف من سكان المملكة العربية السعودية اجدد اسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية اجددها

اجدد اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية

من المقرر على أن تعلن شركة ارامكو رسمياً عن اسعار البنزين والوقود والطاقة بعد قليل وذلك عند تمام العاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية، على أن يتم تطبيق الأسعار التي سيتم الاعلان عنها من قبل شركة أرامكو اعتباراً من صباح يوم الغد الموافق ميلادياً 11/1/2022 لتأتي الأسعار التي يتم العمل بها حالياً بالاسواق السعودية على النحو التالي:-

ويبلغ سعر لتر بنزين 91 في شهر يناير الجاري حول 2.18 ريال سعودي.

وصل سعر لتر بنزين 95 إلى 2.33 ريال سعودي.

أما سعر الغاز سجل حوالي 0.70 ريال سعودي.

فيما بلغ سعر لتر الديزل إلي 0.63 ريال سعودي.

تم الاعلان منذ لحظات عن اسعار البنزين فى السعودية ليتم التأكيد على تثبيت الاسعار على ماهي عليه، حيث سيكون سعر بنزين 91 هو 2.18 وبنزين 95 هو 2.33 ريال سعودي وسعر الغاز هو 0.70، وسعر لتر الديزل هو 0.63 على ان تحتسب تلك الاسعار لمدة شهر من الان، على ان تطبق اعتباراً من صباح يوم الغد لمدة شهر من الان