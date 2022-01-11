“الان” اسعار البنزين لشهر يناير 2022 الجديدة المعلنة من شركة ارامكو المطبقة اليوم الثلاثاء 11/1/2022

اسعار البنزين لشهر يناير، مع بداية العام الجديد بدأ ملايين المواطنين في المملكة العربية السعودية في البحث عن اسعار البنزين لشهر يناير، حيث أنها تعد الأسعار التي سوف يتم العمل بها في يوم الغد الموافق الحادي عشر من هذا الشهر الجاري، حيث أنه سوف يتم الإعلان عن هذه الأسعار بشكل رسمي مساء اليوم، حيث تم الاعتياد على أن يتم الإعلان عن هذه الأسعار في اليوم العاشر من كل شهر، وحتى ذلك اليوم يتم العمل بالأسعار الخاصة بالشهر الماضي والذي تم الإعلان عنها رسميا في اليوم العاشر من الشهر الماضي شهر ديسمبر، وإليكم تفاصيل الأسعار في السطور التالية.

اسعار البنزين لشهر يناير

تتركز عمليات البحث الآن عن اسعار البنزين لشهر يناير، حيث من المفترض أن يتم الإعلان عن هذه الأسعار في خلال دقائق من الآن والتي يرغب ملايين المواطنين في المملكة في التعرف عليها للاستعداد لتطبيقها في كافة محطات البنزين المنتشرة بجميع أنحاء المملكة، حيث يتم تطبيق الأسعار الجديدة صباح يوم الغد الموافق الحادي عشر من شهر يناير الجاري، وتعتبر أسعار البنزين من أكثر ما يهم المواطن السعودي في كافة الانحاء السعودية، حيث تتعرض هذه الأسعار إلى التغيير سواء بالانخفاض أو الارتفاع أو حتى الاستقرار، ولذلك يتم البحث عن الأسعار الجديدة عند اقتراب موعد الإعلان عنها من أجل التعرف عليها في الموعد المحدد.

اسعار البنزين اليوم في السعودية

نقدم لكم الآن أسعار البنزين الحالية في المملكة العربية السعودية وذلك حتى يتم الإعلان عن اسعار البنزين لشهر يناير، حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة في خلال دقائق من الآن وننشر لكم آخر التحديثات أولا بأول ..

وصل سعر اللتر الواحد من بنزين 91 اليوم في السعودية إلى 2.18 ريال

بلغ سعر اللتر الواحد من بنزين 95 اليوم في المملكة نحو 2.33 ريال.

وصل سعر اللتر الواحد من الديزل اليوم في السعودية إلى 0.63 ريال.

بلغ سعر اللتر الواحد من الغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية اليوم نحو 0.75 ريال.

وصل سعر اللتر الواحد من الكيروسين في المملكة اليوم إلى 0.70 ريال.

تم الاعلان رسمياً على اسعار البنزين فى السعودية لشهر يناير 2022 المقرر على ان يتم تطبيقها على مستوي جميع المحطات الوقود والطاقة اعتباراً من صباح يومنا الحالي الموافق 11/1/2022 فى جميع المدن السعودية لمدة شهر حتي يعاد من جديد مراجعة الاسعار الخاصة بالبنزين التي يتم مراجعتها من قبل شركة ارامكو السعودية المسؤول الواحيد عن تعديل الاسعار الخاصة بالبنزين بالمملكة السعودية