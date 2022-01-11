اطلب معونة الوليد alwaleedphilanthropies تواصل (بريد إلكتروني – واتساب) تسجيل 2022

اطلب معونة الوليد alwaleedphilanthropies عبر الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بمؤسسة الوليد الخيرية وأرقام هواتف المؤسسة، حيث تقوم المؤسسة بتوفير الدعم الخاص بالأفراد المسجلين على الموقع لطلب الدعم للحصول على سيارات أو شقق سكنية في مجموعة الوليد السكنية، والتي تقدمها المؤسسة الخيرية لغير القادرين، وتقم لمؤسسة بوضع عدد من المعايير والشروط الخاصة بتسجيل مؤسسة الوليد على أن تقوم المؤسسة بالإعلان شهريا عن اسماء الفائزين بالحصول على الشقق أو السيارات عبر منصتها الرسمية على تويتر.

اطلب معونة الوليد alwaleedphilanthropies تواصل الان (بريد إلكتروني – واتساب) تسجيل 2022

تتيح مؤسسة الوليد الخيرية التسجيل الإلكتروني لها طوال الشهر، حيث تستقبل تسجيلات راغبي الحصول على شقق مجانية لغير القادرين وأيضا سيارات للذين يرغبوا في عمل مشروعات صغيرة أو الراغبين في توفير نفقات التنقلات العالية، وتقوم المؤسسة بالعمل تحت إشراف المملكة لمتابعة المصداقية والتسليم للمواطنين ووصول الشقق للمستحقين، وقد قامت المؤسسة في اليوم الأول من يناير 2022 بالإعلان عبر منصة تويتر الخاصة بها بالإعلان عن اسماء الفائزين بالشقق والسيارات من المسجلين طوال شهر ديسمبر 2021.

المؤسسات الخيرية في المملكة

تقوم عدد من المؤسسات الخيرية الحكومية والمؤسسات الخاصة بالمملكة بتقديم الدعم والمساعدات المالية للموطنين، حيث يتم تقديم المساعدات المالية الشهرية أو سداد الديون أو السداد عن الغارمين كما يتم تقديم شقق سكنية أو سيارات في بعض المؤسسات الأخرى، ويتم الإعفاء من الديون عن أصحاب القروض من مؤسسات أخرى، الديوان الملكي السعودي، وتقوم تلك المؤسسات بتوصيل أموال الزكاة الخاصة بأهل الخير والتي يتم تسليمها عبر القنوات الرسمية للمؤسسات الحكومية، أو أموال الزكاة لأصحاب المشروعات الخاصة وتقديم الدعم والمساعدة للفقراء، ومن تلك المؤسسات:

كيفية طلب دعم مؤسسة الوليد الخيرية وطرق التواصل

يتم الدخول على رابط منصة الوليد الخيرية https://grants.alwaleedphilanthropies.org/user/user/register. انسخ الرابط وضعه في جوجل لتفتح لكم المنصة الخاصة. يتم تسجيل جميع بيانات المستخدمين (الاسم – رقم الجوال – البريد الإلكتروني – رقم الهوية الوطنية). يقوم المستخدم بتحديد نوع المعونة. يجب الاشتراك في منصة تويتر لجمعية الوليد للتعرف على الأخبار والنتائج.

التواصل مع المؤسسة