نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر منصة خدمات التأشيرات إنجاز enjazit في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، الخاصة وزارة الخارجية السعودية، يتم عن طريق منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية إنجاز ‏بخطوات بسيطة، ويعتبر هذا الموضوع من بين المواضيع الأكثر بحثا من طرف المواطنين السعوديين، وتجدر الإشارة إلى أنّ رقم الجواز هو رقم خاص يحصل عليه المتقدم لطلب التأشيرة، وهذا بعد إتمام طلبه، وهذه الخدمة تمنح للمواطن فرصة متابعة الوضع الإجرائي الخاص بتأشيرته إلى أن يتم استخراجها، ولا ننسى أن نذكر لكم بأنه يمكن للمتقدم أن يستفيد من تلك الخدمة إلكترونيا دون الحاجة إلى قصد مقرّ السفارةأو القنصلية للاستعلام عما إذا كان قد تم الفصل في أمر طلب التأشيرة الخاصة به، وهذا لكي يتمكن من إنهاء بقية إجراءات السفر للمكان الذي يرغب في الذهاب إليه. وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

قبل أن نتحدث عن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، لا بد من أن نذكر لكم نبذة مختصرة عن منصة إنجاز لخدمات التأشيرات، وهي تقدم خدماتها للأفراد من المواطنين الأصليين أو المقيمين أو الخليجيين، كما يستفيد منها من يزورون السعودية بغرض العمل أو السياحة،إذ يقدم الجميع طلباتهم للحصول على تأشيرات، ويعملون على متابعة هذه الطلبات ويستعلمون عنها، كما يمكن من خلالها طلب تأشيرات الحج والعمرة.

يمكن لكل الأفراد المتقدمين بطلب الحصول على التأشيرة من وزارة الخارجية السعودية الاستعلام تاشيرة السعودية برقم الجواز عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لخدمات التأشيرات إنجاز، وذلك من خلال استعمال رقم جواز السفر الخاص بالمستخدم الذي قام بتقديم الطلب، والذي يريد أن يقوم بالاستعلام عن صدور تاشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز، وهذا في دقائق معدودة باتباع ما يلي:

في بادئ الأمر يقوم المستعلم بالولوج إلى منصة خدمات التأشيرات إنجاز يجد الصفحة الرئيسية ثم ينتقل بعدها إلى قسم الاستعلام الموجود بنهاية الصفحة. يقوم بالذهاب إلى خيار استعلام عن تأشيرة برقم الطلب. يدرج رقم الطلب الخاص ليحصل على التأشيرة. يكتب رقم جواز السفر الخاص به. يعيد كتابة رمز التحقق الظاهر في الشاشة. في الأخير، يضغط على خيار استعلام لتظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة الخاصة به.

الاستعلام عن التأشيرة السعودية برقم الهوية

لا بد من توضيح أمر هام لكل الراغبين في الاستعلام تاشيرة السعودية برقم الجواز، وهو أنه يمكنهم الاستعلام عنها باستعمال رقم الهوية أيضا، وهذه الخدمة تقدمها منصة أبشر الإلكترونية، وهي موجهة الأشخاص المقيمين في المملكة، ولهم حساب على المنصة الإلكترونية، وهي تسهل عليهم الحصول على تلك الخدمات في أي وقت، ويتم الاستعلام عن طلب التاشيرة برقم الهوية من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية

تسجيل الدخول إلى خيار أبشر أفراد من الصفحة التي ستظهر.

إدراج اسم المستخدم الخاص به، ثم كتابة كلمة المرور بشكل صحيح.

يقوم المستخدم بالدخول إلى خدمات الاستعلامات، ثم يحدد خيار الاستعلام عن التأشيرة.

يدرج رقم الهوية الخاص به، ثم يقوم بالنقر على زر استعلام، وستظهر له حالة التأشيرة الخاصة به.

كم تستغرق مدة الرد من منصة إنجاز

يبحث العديد من المستخدمين الذين يريدون الاستعلام عن صدور تاشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز، عن المدة التي قد يستغرقها الرد على طلبات تأشيراتهم بالقبول أو الرفض، وتجدر الإشارة إلى أنّ الرد قد يستغرق ساعات عديدة أو يوم كامل على أقصى تقدير، وفي حال ظهرت للمستخدم رسالة مفادها بأن الطلب تحت الاجراء، فهذا يعني أنه عليه الانتظار أكثر لأن طلبه لا يزال قيد المراجعة.

كما قد يرد إلى أذهان الراغبين في الاستعلام تأشيرة السعودية برقم الجواز، سؤال إذا ما كانت تأشيرات العمل تتأخر عادة عن الإصدار، ونحن نؤكد لكم بأن تأخرها لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل وهذا في حالات نادرة، ولكن يجب أن يتأكد المستخدمون الذين قدموا طلباتهم من كتابة معلوماتهم باللغة العربية، ما عدا الأجانب الذين يسمح لهم بأن تكون طلباتهم بلغات أخرى.

علاوة على ذلك، يتساءل كل من يريد الاستعلام تلشيرة السعودية برقم الجواز عما إذا كان هناك حالات يتم فيها رفض طلبه، وبالفعل هناك حالات يتم فيها رفض تاشيرة السعودية لأسباب متعددة، من بين هذه الأسباب نذكر لكم وجود أخطاء في بيانات الكفيل أو المكفول، وأيضا يتمّ الرفض في حال كانت القدرة المادية للكفيل ضعيفة، أو وقوع المؤسسة في نطاق لا يسمح للكفيل بإحضار عمالة من الخارج.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة مقالنا الذي تحدثنا فيه عن موضوع يهم المواطنين السعوديين والمقيمين فيها من الأجانب على حد سواء. وهو الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز، لقد وضحنا لكم الطريقة الخاصة به. وأوردنا لكم كذلك كيفية الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية، وذكرنا لكم بشكل مختصر الأسباب التي قد تؤدي لرفض طلب التأشيرة. والمدة التي تستغرقها عملية دراسة الطلبات،. ونرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما جاء في مقالنا هذا والمتلق بموضوع الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز.