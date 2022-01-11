إنجاز تقديم طلب مساعدة الديوان الملكي السعودي (بريد إلكتروني – رقم الهاتف) منحة الأراضي المجانية والمساعدات المالية

تقديم معروض طلب علاج من الديوان الملكي السعودي

صيغة معروض طلب للديوان الملكي لسداد الديون والقروض

طلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي

هذا وتتنوع الجهات التي تقدم المساعدة المالية والعينية من الأمراء السعوديين أصحاب الأيادي البيضاء ومنهم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للمساعدات ومؤسسة الملك فهد الخيرية للعمل الإنساني، وكذلك مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، وعيرها من الجمعيات والمؤسسات التي لا تبخل بتقديم المساعدات للمواطنين من أبناء المملكة وغيرهم من الجنسيات الأخرى.

المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي منح أراضي مجانية ومساعدات مالية