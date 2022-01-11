نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تغيير رقم الايبان البنكي حساب المواطن .. وطرق التواصل لصرف الدفعة الـ 50 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لطريقة تغيير رقم الايبان البنكي حساب المواطن خدمة يبحث عنها الكثير من المستفيدين من دعم حساب المواطن الاستحقاق النقدي. بجانب رغبتهم معرفة رقم حساب المواطن تعديل بيانات أو الاستفسار عن أمر معين. تشمل طريقة تغيير رقم الايبان البنكي حساب المواطن خطوات سهلة أونلاين للتيسير على المستفيدين من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية بمجرد دخولهم على موقع حساب المواطن الإلكتروني يمكنهم تنفيذ مايحتاجون. فهو أكثر البرامج التي يستفيد منها المواطنين في المملكة العربية السعودية. وتم صرف الدفعة الـ 50 من حساب المواطن دفعة يناير. كما هو محدد لصرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن كل يوم 10 من الشهر الميلادي.

طريقة تغيير رقم الايبان البنكي حساب المواطن

حددت طريقة تغيير رقم الايبان البنكي حساب المواطن من خلال إتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على رابط حساب المواطن

اختر الحساب البنكي.

اكتب رقم الايبان الجديد.

الرجوع إلى الصفحة الرئيسية.

اختر حالة الاستحقاق.

النقر على نعم لتأكيد الحساب.

تصلك رسالة نصية لتأكيد تغيير الرقم

ويستطيع المستفيد من الاستحقاق النقدي التأكد من تغيير رقم حساب المواطن وتعديل البيانات عن طريق تطبيق نفس الخطوات السابقة، أو التأكد من البنك الذي يتبع له.

رقم حساب المواطن

أتاح حساب الموطن رقم موحد مجاني للرد على الاستفسارات والشكاوي للمستفيدين من الدعم أو التواصل عبر خدمة صوتك مسموع حساب المواطن. وذلك من خلال الخطوات الآتية:

حساب المواطن الدفعة الـ 50

وضع المسئولون عن حساب المواطن قيمة الدفعة الـ 50 بحوالى 1.9 مليار ريال لـ 10.4 مليون مستفيد في دعم برنامج حساب المواطن لشهر يناير. وبذلك يكون إجمالى دفعات حساب المواطن منذ انطلاقها حتى الآن 111 مليار ريال سعودي.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بطريقة تغيير الرقم البنكي لحساب المواطن وطرق التواصل لصرف الدفعة الـ 50 والتي تم إيداعها أمس الاثنين في حسابات المستفيدين حسبما أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن السعودي عبر تويتر.