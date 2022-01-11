نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يفتح سوق الاسهم السعودي 2022 ومواعيد غلق البورصة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يفتح سوق الاسهم السعودي 2022 من المواعيد الهامة لمن يرغب استثمار أمواله في سوق الأسهم السعودية سواء كان من المواطنين أو المقيمين بالمملكة. وذلك بعد أن حددت المؤسسة التجارية ساعات العمل الرسمية لتداول الأوراق المالية. بالإضافة إلى الاجازات الرسمية والخاصة بالدولة. وتكون أوقات التداول في السوق السعودي 2022 في الفترة الصباحية. مع العلم أن دورة تداول سوق الأسهم السعودي تمر بعدة مراحل ولابد للمستثمر أن يفتح في البداية حساب للتداول. كما أن يقارن نظام التداول السعودي الطلبات بالسعر ثم بوقت الدخول. ويسهل عملية التحويلات بين البائع والمشتري. كما تتطلب شهادات التداول إيداعها في حسابات العملء مقدمًا قبل اتخاذ أي قرار بالتحويلات.

متى يفتح سوق الاسهم السعودي 2022

من أكثر الأسئلة التى تدور في أذهان المهتمين بالشأن الاقتصادي وتداول الأوراق المالية. هو تساؤل متى يفتح سوق الاسهم السعودي 2022 لكونها من أكبر الأسواق المالية في الوطن العربي وأيضًا دول مجلس التعاون الخليجي. فهو مسئول عن إدراج وتداول جميع الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والدوليين. وتحتل البورصة السعودية المركز الثالث في الأسواق الناشئة والمركز التاسع بين الأسواق المالية والبورصات الدولية. وبالتالي موعد افتتاح السوق السعودي لتداول الأوراق المالية من الأمور الهامة لاقتصاد المملكة.

أوقات التداول في السوق السعودي 2022

أعلنت البورصة عن أوقات التداول في السوق السعودي 2022 والتى تكون فترة واحدة من الأحد إلى الخميس ويكون من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً كما هو موضح في الجدول الآتي:

الأسهم وقت مفتوح ساعة الإغلاق تداول الأسهم 10:00 ص 15:00 تداول ETF 10:00 ص 15:00 تداول الصكوك والسندات 10:00 ص 15:00

أيام عمل السوق المالية السعودية

من المعروف أن أيام عمل السوق المالية السعودية تكون من الأحد حتى الخميس. والإجازة الرسمية للبورصة السعودية هى يومي الجمعة والسبت. بالإضافة إلى الغلق في أيام العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التى تعلنها المملكة.

بذلك تكونوا قد علمتوا متى يفتح سوق الاسهم السعودي 2022 والفرق بين تداول الأسهم والصكوك والسندات لمن يرغب الاستثمار في سوق الأسهم السعودي، والذي يكثر البحث عنها هذه الأيام تزامنا مع العام الميلادي الجديد.