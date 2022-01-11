سجل الآن بالضمان sbis.hrsd.gov.sa واستعلم عن نتائج الأهلية ورسائل الضمان التي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية بإرسالها على ارقام الهواتف النقالة للمواطنين، حيث أعلنت الوزارة أرسال رسالة الأهلية على رقم الهاتف النقال الذي تم تسجيله على رابط الضمان المطور نوفمبر 2021 ليتم الغعلان عن المقبولين في رواتب الضمان، كما طرحت الوزارة ألية خاصة لتقديم الاعتراضات برقم الطلب والهوية الوطنية على الرابط التي خصصته لذلك، ويتم دراسة الطلب والرد عليه بعد شهرين.

سجل الآن بالضمان sbis.hrsd.gov.sa واستعلم عن الأهلية hrsd.gov.sa تقديم التظلمات بالهوية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفتح باب التسجيل الإلكتروني في الضمان الاجتماعي المطور في نوفمبر واستمر العمل على رابط الضمان القديم بالإضافة إلى رابط الضمان المطور، ويستمر العمل حتى 23 مايو 2022، حيث يتم بعدها غيقاف العمل بالرابط القديم بعد نقل جميع البيانات على المطور، وبدأت الاسر والافراد المسجلين من قبل بالضمان بتحديث بياناتهم للتأكد من شروط الاستحقاق واستمرار صرف الدعم يناير 2022 بينما قامت الوزارة باستقبال طلبات جديدة وفق ألية خاصة للاحتساب والاستحقاق وإضافة شروط جديدة وتدريب القابلين للعمل في مشروعات وبرامج المملكة التأهيلية وفق برامج وزارة الموارد البشرية.

وصول رسائل أهلية الضمان الاجتماعي عبر SMS

أعلنت الوزارة بداية إرسال رسالات اس ام اس للمسجلين الجدد بالضمان ابتداء من ديسمبر 2021 وتم تسلم راتب يناير 2022 في الخامس من الشهر، وأعلن عدد من المسجلين بالضمان المطور عدم استلامهم لتلك الرسالة التي تفيدي بالقبول في الضمان الاجتماعي الجديد، ولذلك يبدا البحث عن ألية تقديم التظلمات وموعد الرد عليها، وتتيح الوزارة المنصة الوطنية الموحدة وكذلك رابط تقديم تظلمات الضمان لمساعدة المواطنين في تقديم الاعتراضات، ويتم الرد عليها بعد 60 يوم من تسجيلها.

ألية احتساب الحد المانع للضمان

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

تسجيل الضمان المطور والاستعلام عن الأهلية وتقديم الاعتراضات