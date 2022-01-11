شروط تطعيم كورونا للاطفال في السعودية 2022 وخطوات التسجيل فى اللقاح

ما هى شروط تطعيم كورونا للاطفال في السعودية 2022، حيث إن هذا السؤال هو أحد الاسئلة التى تدور فى الحديث بين المواطنين والمقيمين فى المملكة وذلك لأن يحصلون على كافة الشروط الخاصة بتطعيم الأبناء بلقاح كوفيد 19، وخاصة بعد ما قامت الحكومة فى المملكة بتوفير اللقاح للأطفال وذلك بهدف الوقاية من إنتشار الفيروس فى المملكة والحفاظ على عدم تحور الفيروس.

تطعيم كورونا للاطفال في السعودية 2022

قامت وزارة الصحة فى المملكة العربية السعودية بتوفير لقاح فيروس كورونا المستجد في المملكة للاطفال، حيث تم إختيار اللقاحات الأكثر فاعلية وذلك لأن يتم حماية جسد الاطفال من الفيروسات، حيث إن جميع اللقاحات خضعت إلى جميع الاختبارات والفحوصات التى ضمنت فاعلية هذه اللقاحات ومستوى أمانها، وسيتم الإعلان عن مواعيد بدء التطعيم باللقاح بعد إنتهاء المواطنين من التسجيل.

طريقة التسجيل فى اللقاح

تتم عملية التسجيل فى اللقاح من خلال تطبيق صحتى على شبكة الأنترنت، حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهى تتلخص فى السطور التالية:

فتح تطبيق صحتى على الهاتف المحمول.

تسجيل الدخول فى حسابك.

بعد ذلك تقوم باختيار لقاح كورونا.

النقر على زر حجز موعد.

الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

تقوم باختيار الحجز للابناء.

تكتب أسم الأبن ثم رقم الهوية الوطنية.

تقوم بكتابة البيانات المطلوبة منك في الأماكن المخصص لها.

اختيار المركز الذى ترغب فى تلقى اللقاح فية.

تقوم بتحديد الوقت والتاريخ الذى ترغب فى الحصول على اللقاح فية.

تأكيد الموعد ثم الضغط على زر الحجز.

شروط تطعيم كورونا للاطفال في السعودية 2022

قامت وزارة الصحة بوضع عدد من الشروط التى لابد من إن تتوافر حتى يتم الحصول على التطعيم، وتتلخص الشروط فى النحو التالي:-