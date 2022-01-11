نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر بوليفارد الرياض سيتى مواعيد العرض ضمن فاعليات موسم الرياض 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز تذاكر بوليفارد الرياض يمكننا أن تقوم بحجز تذاكر بوليڤارد رياض بكل سهولة كما أنه يعد اسم مميز لممارسة الرياضة بشكل هائل، وجيدا جدا لعام 2022 كما أنها قد يعد من ضمن الأمور المهمة جدا التي تعرض في موسم الرياض، و التي يرغب في زيارتها الكثير والملايين من المواطنين لتقدم الكثير من الأمور الترفيهية والفعاليات الطبية المميزة جدا فهي تعد شاملة لجيمع الأمور الترفيهية.

موعد فتح بوليڤارد الرياض سيتي

بوليفارد الرياض يعد من ضمن المناطق المتميزة جدا التى تسهل على الكثير من الخدمات المختلفة في هذه المساحة تبلغ عدد حتى الآن 900 ألف متر مربع، كما زادت مساحتها و ارتفعت بشكل كبير بل انها تفعل ايضا الكثير والعديد من المناطق والفعلية المختلفة مثل مطاعم وجميع الأماكن، بالإضافة إلى وجود حدائق ومراكز العاب ومهرجانات عديدة تناسب جميع اذواق المواطنين، علاوة على ذلك تتميز ايضا هذه العروض المميزة، وسيمو موعد فتح بوليفارد الرياض يوم الإثنين, 01 نوفمبر 2021 حتى يوم الجمعة, 01 أبريل 2022 والتي تفتح أبوابها تجاه جميع المواطنين بالإضافة إلى ذلك يبدأ في الثانية ظهراً وتستمر ايضا حتى الخامسة صباحا مما يعمل ايضا على وجود 16 ساعة في العمل بشكل متواصل.

ماهي فعاليات بوليفارد الرياض

بوليفارد الرياض تعد من ضمن الفعاليات المتميزة جدا الترفيهية التي جذبت إليه عدد كبير من السكان في جميع دول العالم وبالاخص في مدينة الرياض كما أنه نام ضمن الفعاليات أو المناطق التي تكون فيها قد تكون كالتالي:-

منطقة النافورة.

و منطقة المتاهة.

المنطقة الكريستال.

منطقة نشاطات الذهنية.

بعض التجارب للمسامير المؤثرات البصرية.

فعاليات خفة اليد وفعاليات اطفال اشقياء.

رابط حجز تذاكر بوليفارد الرياض

منطقة بوليفارد الرياض هي من ضمن المناطق المتميزة جداً، التى تقدم الكثير والعديد من الخدمات للاستمتاع من خلالها جميع المواطنين و الزوار للفعاليات الترفيهي والتجارب المميزة جدا والمناظر الخلابة، والتي سوف تستمر يوميا و بصفة مستمرة بداية من الساعة 5 بالإضافة إلى ذلك يمكن ايضا ان تقوم بالالتحاق للموقع الرسمي حتى تتمتع بالتعليقات المتميزة الفعاليات التي يمكننا أيضا نقوم بالدخول إليها في موسم الرياض، أو تذاكر الرياض كل هذه قد يصبح لديها الكثير والعديد من الخدمات المختلفة وأنتقل إلى رابط موقع موسم الرياض فهو الموقع الخاص بشراء تذاكر بوليفارد الرياض.