أحدث عروض الراجحي للسيارات والخدمات المقدمة من مصرف الراجحي لعام 2022

يقدم مصرف الراجحي الكثير من العروض لعملائه سواء تمويلات مالية مختلفة وقروض متنوعة وكذلك عروض السيارات المتنوعة جديدة او مستعملة حيث يقدم خدماته لعملائه لكسب رضاهم وثقتهم في مصرفهم المفضل، حيث يعد مصرف الراجحي واحد من أبرز المصارف في السعودية، يقدم مصرف الجراحي برامج متعددة لتمويل السيارات ، وعمل مصرف الراجحي على توفير بعض الأشياء من أجل أن يقوم العميل ببعض الخطوات ليتم احتساب قيمة التمويل وكذلك حساب قيمة القسط الشهري فترة التمويل وهو ما نتناوله داخل المقال، ويتم عمل كل هذا عن طريق الموقع الخاص بمصرف الراجحي، ومن تلك الخطوات الحاسبة، وسوف نوضح خطوات التقديم على تمويل السيارات، والراجحي للسيارات المستعملة وهو واحد من الخدمات المقدمة من بنك الراجحي، حيث لم يقتصر تمويل البنك، على المعاملات النقدية فقط، بل تطرق إلى أفاق واسعة، تشمل تقريبا جميع الجهات التمويلية، كما يقدم بنك الراجحي عدة خدمات لقاعدة عريضة من العملاء، حيث يقدم خدمة شراء وتملك بيت، أو شراء شقة أو تمويل عقاري والذي يعتبر من افضل بنوك المملكة في تقديم خدماته المتعددة لعملائه.

عروض الراجحي للسيارات المستعملة:

يختار العميل من العروض المتاحة التي يمكن الاستفادة منها حيث متاح التمويل للسيارات شبه الجديدة، من الوكالات المعتمدة لدى بنك الراجحي.

متاح من ضمن العروض الا يتعدى الحد الأقصى للتمويل 5000 كيلو متر للمركبة.

من ضمن العروض يتيح البنك معدل ربح تنافسي، بالنسبة لذلك التمويل.

يتيح البنك من ضمن العروض تأمين شامل على المركبة.

من اهم ما يقدم البنك في العروض ضمان ساري للمركبة، حيث يكون من الوكيل مباشرة بلا وسيط.

عروض الراجحي للسيارات:

ومن الجدير بالذكر أن عروض السيارات تضم نوعان مختلفان، حيث تضم خدمة السيارات المستعملة والفاخرة، والتي صممت لإرضاء شريحة معينة من الشعب، وهي السيارات التي تبدأ قيمتها 120000 ريال سعودي وأكثر، ويستطيع العميل التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للراجحي، حيث يتم دفع 50% من قيمة السيارة كدفعة أولى، ودفع 50% كدفعة أخيرة بعد مرور سنتين، ويمكن التقديم من جهة العميل، من خلال زيارة أقرب فرع، من فروع بنك الراجحي، المنتشرة في المملكة السعودية، أو الاتصال على رقم 08001241222 ، أو التقديم عبر شبكة الإنترنت الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.

تمويل الإيجار التمليكي للسيارات بمصرف الراجحي:

من الجدير بالذكر انه تم توفير العديد من الخدمات المختلفة لهذا البرنامج من خلال مصرف الراجحي، ويكون متاح علماً بإنه لا يجب أن يتم تحويل الراتب على هذا المصرف، ويعمل هذا البرنامج على إمكانية تحديد السيارة التي يردها العميل، حيث يقوم مصرف الراجحي بشرائها من الصالات السيارات المعتمدة في المملكة، ثم يقوم بتأجيرها إلى العميل بربح ومدة محددة ومتفق عليها، وأيضا من الممكن أن يقوم العميل بتسجيل السيارة باسمه أو بيعها وذلك حسب الرغبة.

كيفية حاسبة تمويل السيارات:

قام مصرف الراجحي بتوفير حاسبة تمويل عروض السيارات حتى يتسنى لعملائه اختيار مايتناسب مع امكانياتهم في اقتناء وشراء سياراتهم من خلال الحاسبة بالخطوات الاتية: