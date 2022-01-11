reef.gov.sa سجل في الدعم الريفي للاسر المنتجة 1443 لمواطني المملكة

reef.gov.sa سجل في الدعم الريفي للاسر المنتجة 1443 لكل من يتساءل بخصوص التسجيل في الدعم الريفي في المملكة العربية السعودية سنقوم بالكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بالخدمة في مقالنا اليوم، حيث قامت وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية بتقديم خدمة دعم ريف للأسر الفقيرة المنتجة في المملكة والتي تحتاج دعم مالي كبير والحصول على دخل ثابت فقامت الحكومة بالاتفاق مع الوزارة بتقديم الخدمة وقامت الوزارة بتحديد بعض الشروط الخاصة باستحقاق هذه الخدمة وسنقدم لكم كيفية التقديم عليها أيضًا.

كيفية التسجيل في الدعم الريفي 1443

يمكنكم التسجيل في خدمة دعم ريف المقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات التالية:-

من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة دعم ريف السعودية من خلال الرابط التالي: http://reef.gov.sa/

الضغط على أيقونة “إنشاء حساب” إذا كنت جديد على الموقع.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك عند التسجيل على المنصة والتي تتمثل في “اسم المواطن الرباعي – رقم الهاتف الشخصي – رقم الهوية الوطنية الشخصية”.

بعد ذلك يقوم المواطن المتقدم على دعم ريف بالحصول على شهادة يتم إدخالها في المساحة الموجودة.

ثم يقوم المتقدم على الخدمة بتسجيل رقم التحقق الذي تم إرساله على رقم الهاتف الشخصي الخاص به.

ويقوم بالنقر أخيرًا على زر “تسجيل”.

شروط استحقاق المواطن السعودي للحصول على خدمة دعم ريف 1443

للتقديم على خدمة دعم ريف واستحقاق الخدمة كمواطن تابع لأحد الأسر الفقيرة المنتجة يجب أن تتوافر بك بعض الشروط والتي تتمثل في كل مما يلي:-