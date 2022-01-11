نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يفكر العديد من الأشخاص عن موعد صرف الضمان، الذين تقدموا حديثًا للحصول على نظام ضمان اجتماعي متطور حول تاريخ أجور الضمان الاجتماعي في عام 2022 لمنصة التطوير والدعم والتأمين الاجتماعي sbis.hrsd التابعة لوزارة الموارد البشرية والاجتماعية، تكشف متطلبات التسجيل الجديدة عن النظام المحوسب لمعاشات الضمان الاجتماعي وشروط الاستحقاق وأسباب تعليق المعاشات، ومن المتوقع أن يتم دفع الضمان الاجتماعي للمطور مقدمًا.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2022

تفصح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الحالات المستوفية لشروط صندوق معاشات التأمينات الاجتماعية المتقدمة.

وتؤكد المقبول منهم بعد إعادة التسجيل من خلال منصة الضمان الاجتماعي، ثم البحث عن الحالات المتقدمة لتتناسب مع المؤهلات والمؤهلات الجديدة.

تاريخ نزول الضمان الاجتماعي المطور

سيتم دفع خطة التأمين الاجتماعي الكاملة في بداية كل شهر تقويمي في عام 2022، مما يعني أنه سيتم دفع معاش الضمان الاجتماعي في شهر يناير، وبناءً عليه الوقت المتبقي لدفع أجور الضمان الاجتماعي المقررة في جمادى الثاني 1443 سيكون يناير من 2022 وسيكون يومًا واحدًا لأن الدفع سيكون في 4 يناير.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور

سوف نقدم لكم الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور:

الأرامل والمطلقات.

كبار السن فوق 60 سنة.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

الناس الذين لا يستطيعون العمل.

العائلات تحت خط الفقر.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية

يمكنك الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية عن طريق الخطوات الأتية:

خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

اكتبرقم الهوية في المكان المخصص لذلك.

أدخل رقم الضمان.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق حقل العرض.

شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور

بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم دخل مادي أو يرغبون في الحصول على معاش، لا يوجد لدى مقدم الطلب أي مصدر فعلي للاعتماد.

يجب على المتقدمين فتح حساب جار مع أحد البنوك لدفع مدفوعات الضمان الاجتماعي في تاريخ الاستحقاق.

باستثناء الممتلكات التي يعيش فيها، لا يجوز له أن يكون مالكًا للعقار سواء للأغراض المدنية أو الزراعية.

ألا يكون لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.

على وجه الخصوص، إذا أرادت المطلقة الحصول على أجر الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الجنسية السعودية والإقامة السعودية الدائمة، فعليها أيضًا أن تعيش في منزل منفصل مع أسرتها.

يجب أن يحمل كبار السن على وجه الخصوص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بطاقة سفر سعودية.