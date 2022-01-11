استعلم الأن عن المساعدة المقطوعة 2022 برقم السجل المدني

المساعدة المقطوعة إعانات مالية مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى السعودية، فهي مقدمة للأسر السعودية الأشد والأكثر احتياجاً وذلك بناء على دراسات تتم على الاسر المقدمة لطلب المساعدة، والجدير بالذكر أيضاً ان المساعدة المقطوعة غير مرتبطة بموعد ثابت يتم صرفها فيه، بل يتم صرفها على حسب الوضع الاقتصادي للمملكة وبناء على مرسوم ملكي يصدر من خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان”.

حقيقة إلغاء صرف المساعدة المقطوعة

تلقت الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية على “تويتر: العديد من التساؤلات التي تشير لإلغاء صرف المساعدة المقطوعة لمستحقيها، والتي أكدت الوزارة على نفي تلك الاشاعات، وأضافت أن تأخير صرف المساعدة المقطوعة يرجع لبعض التعديلات التي تقوم بها لتؤكد على أحقية المستفيدين للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

سنوضح لكم الأن الخطوات التي يجب إتباعها للاستعلام عن دفعات المساعدة المقطوعة المنتظر صرفها لمستحقيها:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على رابط المساعدة المقطوعة.

تسجيل رقم لسجل المدني الخاص بالمستفيد.

كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

الضغط على كلمة عرض.

ستنتقل لصفحة جديد تشتمل على البيانات الخاصة بالضمان الاجتماعي.

شروط صرف المساعدة المقطوعة

أوضحت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط التي يجب الالتزام بها لصرف المساعدة المقطوعة لمستحقيها وهي:

يشترط أن تكون الجنسية سعودية، ويستثني من ذلك زوجات المواطنين السعوديين والتابعين لجنسيات أخرى. يقيم فى السعودية. عدم مغادرة السعودية لفترات طويلة. المساعدة المقطوعة مقدمة لأصحاب الاعاقة البدنية والذهنية. يشترط أن يزيد الراتب الشهري للمستفيد المتزوج عن 8000 ريال سعودي. تحدد قيمة المساعدة المقطوعة بناء على عدد أفراد الأسرة. تمنح المساعدة المقطوعة للأسر التي لا تمتلك دخل شهري ثابت. تمنح المساعدة المقطوعة كل عامين لمن لدية معاش شهري. تصل قيمة المساعدة المقطوعة إلى 30 ألف ريال سعودي. يشترط ألا يقل عمر المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي عن 35 عام. يشترط ان يكون راتب الشهري للمستفيد الاعذب عن 3000 ريال سعودي.

المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي فى السعودية

أوضحت وزارة الموارد البشرية الفئات التي سيتم صرف معاش الضمان الاجتماعي لهم فى 2022 وهم: