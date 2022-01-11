فورى.. طلب مساعدة مالية وسداد قروض من الأمير عبدالعزيز بن فهد لمواطني المملكة وأرقام وطرق التواصل

فورى.. طلب مساعدة مالية وسداد قروض من الأمير عبدالعزيز بن فهد لمواطني المملكة الأمير عبد العزيز بن فهد من الأمراء المحببين من شعبه، وهذا لكونه ممن لا يتغاضى عن مساعدة الفئات المحتاجة للمساعدة المالية بصورة مُلحة وعاجلة من مواطني السعودية، كما أنه يبادر بمد يد العون لأصحاب الديون والفقراء، ولذلك ففيما يلي سنعرض لكم خطوات التواصل مع مؤسسة الأمير لطلب المساعدة بصورة سهلة، كما سنعرض كذلك بعض المعلومات عن المؤسسة الخاصة بمساعدة المحتاجين.

طلب مساعدة مالية وسداد قروض من الأمير عبد العزيز بن فهد من خلال مؤسسته

تقوم الموسسة بالمساهمة في الكثير من المجالات لفئات عديدة من المحتاجين، وسنعرف أكثر فيما يلي:

يستطيع جميع من يحتاج لتقديم طلب المساعدة الوصول إلى مؤسسة الأمير عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بها والتواصل مع مكتب الأمير، كما يمكن التواصل مع المؤسسة عبر رقم الواتساب المخصص لها.

الوصول إلى مؤسسة الأمير عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بها والتواصل مع مكتب الأمير، كما يمكن التواصل مع المؤسسة عبر رقم الواتساب المخصص لها. أما من حيث نوع المساعدة المقدمة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد فتشمل العديد، ومنها.

سداد قروض الغارمين لمن عجزوا عن الالتزام أمام بنود البنوك، وكذلك سداد ديون المواطنين المتعثرين .

. بالإضافة إلى مساعدة أصحاب الحاجة من الأيتام والأرامل وكذلك المطلقات.

وليس ما سبق فقط، بل ويقدم الأمير كذلك العون في تكاليف العمليات الجراحية والعلاج للأشخاص غير القادرين.

أيضًا يتم تقديم العون لمن عجز عن كسب عيشه نتيجة حادثة أو التعرض لكارثة.

وسائل التواصل لتقديم طلب المساعدة

ويمكن من خلال عدة طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد تقديم طلب العون، وفي النقاط التالية سنعرض لكم وسائل التواصل بصورة أوضح، وتكون كالتالي: