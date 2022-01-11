شروط وخطوات التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي 1443 والاوراق المطلوبة

شروط وخطوات التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي 1443 منذ ان اعلنت وزارة الضمان الاجتماعي عن إطلاق خدمة تمكين وهناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن أهم الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية لقبول التسجيل في الخدمة حيث تستهدف الخدمه مساعدة كافة المواطنين السعوديين من كافة الأنحاء بمختلف الفئات لكي تستطيع أن تحقق حياة مستقلة لكافة المواطنين وتوفير الدعم المادي للمواطنين و الدعم المعنوي من تقديم الندوات و البرامج التعليمية التي تعزز شعور الوحدة الوطنية لدى الفرض، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال كل ما يختص بمنصة تمكين من حيث الشروط و خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة.

خطوات التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي 1443

لكي تستطيع الاستمتاع بكافة الخدمات التي تقدمها منصة تمكين الضمان الاجتماعي 1443 التي تم إطلاقه في رؤية 2030 لابد من التسجيل في المنصة أولاً وسنقدم لكم هذا بالخطوات وهي:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم باختيار ايقونة خدمات تمكين الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك قم بإدخال البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم قم بالنقر على إنشاء حساب جديد.

قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة من الاسم، رقم الهاتف وغيرها.

التأكد من صحة البيانات.

ثم قم برفع الأوراق و المستندات المطلوبة.

بعد ذلك قم بالنقر على تسجيل الدخول.

هكذا سيتم تسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها المنصة.

شروط التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي 1443

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقبول التسجيل في منصة تمكين والشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة علمية.

أن يكون المتقدم حاصل على دورات تدريبية خاصة بالمهن المراد التقدم عليها.

لابد من رفع كافة المستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي