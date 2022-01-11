نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتفاع أسعار البنزين فى السعودية لشهر يناير 2022 تعرف على الاسعار الجديدة اسعار بنزين أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين فى تفاوت مستمر ما بين الارتفاع والانخفاض كل شهر داخل المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت شركة أرامكو السعودية ارتفاع أسعار البنزين لشهر يناير الجاري، كما أعلنت الشركة أسعار منتجات الطاقة الجديدة والتي سيعمل بها بداية من اليوم الأثنين، وسنقوم بتوضيح الأسعار الجديدة للبنزين بشكل توضيحي.

أرتفاع أسعار البنزين أسعار بنزين أرامكو

حددت شركة أرامكو السعودية أسعار البنزين الجديدة لشهر يناير الجاري، والتي جاءت على نحو التالي:

بنزين 91 بسعر 1.62 ريال للتر.

بنزين 95 بسعر 1.75 ريال للتر.

أسعار الديزل 0.52 ريال للتر.

سعر الكيروسين 0.70 ريال للتر.

غاز البترول المسال 0.75 ريال للتر.

الجدير بالذكر هنا أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها بداية من اليوم الأثنين فى جميع الأماكن داخل المملكة العربية السعودية.

تعديلات أسعار البنزين في السعودية

أوضحت مصادر مسؤولة فى السعودية أن أسعار منتجات الطاقة يتم تعديلها دائما بناء على الاجراءات الحكومية، وذلك ما يطبق على أسعار منتجات الطاقة والمياة، مشيراً إلى أن منتجات الطاقة المحلية تكون قابلة للتغير دائماً من الارتفاع والانخفاض وذلك ما يرجع إلى تغير أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.

شركة أرامكوالسعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية فى شهر فبراير الماضي تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين من الأسعار الربع سنوية إلى الأسعار التي يتم تغيرها شهرياَ، موضحه أن أسعار البنزين سيتم تغيرها ما بين الارتفاع والانخفاض كل شهر، ذلك على أن يتم ذلك فى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم تطبيق الأسعار الجديدة صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقاً للأجراءات الحكومية الخاصة بتعديل أسعار الطاقة والمياة.

أوضحنا لكم الأسعار الجديدة لمنتجات الطاقة الأسعار التي سيتم تداولها بداية من اليوم الأثنين الموافق الحادي عشر من شهر يناير لعام 2022، كما أوضحنا لكم أن الأسعار سيتم تغيرها شهرياَ بناء على ما أعلنته شركة أرامكو السعودية شهر فبراير من العام الماضي، تلك التعديلات التي جاءت هذا الشهر بالارتفاع الملحوظ عن الشهر الماضي، نتمنا أن نكون قد أفدناكم وفى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائماً والتي سنقوم بالرد عليها فوراً.