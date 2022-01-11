إنجاز طلب مساعدة من الوليد بن طلال لامتلاك سكن او سيارة لجميع المواطنين المحتاجين

إنجاز طلب مساعدة من الوليد بن طلال لامتلاك سكن او سيارة لجميع المواطنين تتيح مؤسسة الوليد بن طلال والتي تم انشائها مؤخرًا للتخصصات والأعمال الخيرية حيث تقوم فكرة المنصة بتوفير أكبر قدر من المساعدات والمساندات الاجتماعية للمواطنين بهدف رفع كل من الجانب الاقتصادي والاجتماعي لتوفير احتياجات المواطن الأساسية من مسكن أو سيارة خاصة وهذه المساعدات لا يمكن تقديمها لمختلف المواطنين حيث تقدم لبعض الفئات على وجه التحديد ضمن شروط المؤسسة والتي حددتها عبر الأجزاء التالية.

شروط الحصول على مساعدة من الوليد بن طلال

يستطيع مواطني المملكة سعودي الجنسية التقديم على إحدى المساعدات والتي تتمثل في إمكانية الحصول على سيارة أو على سكن مناسب يضم دورتي مياه وعدد من الغرف يتناسب مع الأسرة المتقدمة وصالة ومطبخ وهذا من خلال الخضوع لبعض الشروط المهمة

عدم امتلاك الفرد المتقدم على طلب مساعدة لأي من الملكيات الشخصية المسجلة العقارات والسيارات وغيرها.

انضمام الشخص لفئة الأفراد من أصحاب الحدود الدنيا للأجور والتي لا يتخطى دخل المواطن من خلالها نحو 3000 جنيه.

التقديم يقتصر لمرة واحدة فقط للحصول على إحدى مساعدات المنصة ودعم تكرار التقديم مرة أخرى.

التزام المستفيد باستغلال المساعدات بشكل شخصي فقط وتجنب عمليات البيع او المتاجرة بهذه المساعدات المقدمة.

يستطيع المواطن الاستفادة لخدمات المنصة وتوريثها للجهات المستحقة من الأسرة في حالة وفاة المستفيد.

طرق الاستعلام عن المستفيدين

عند تقديم المواطن لإحدى طلبات المساعدة بمؤسسة الوليد يستطيع التعرف على مدى استحقاقه لهذه المساعدات وهل تم قبوله او لا وفق هذه الطرق المحددة