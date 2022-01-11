تعرف علي شروط الكفيل من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية 1443

يتميز بنك التنمية الإجتماعية من بين البنوك داخل المملكة العربية السعودية أنه أهم المؤسسات الحكومية التي تتطلع للنهوض بحياة المواطن السعودي ورفع مستواه الإجتماعي وخاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، حيث يتركز نشاط البنك على التمويل الإجتماعي ولم يقف عند هذا الحد بل تطلع البنك لتوفير برامج خاصة بالتمويل المهني.

شروط الكفيل الواجب توافرها من بنك التنمية الإجتماعية

لقد وضع بنك التنمية بعض الشروط الواجب توافرها في الكفيل من خلال التعامل مع البنك في حالة أن يكون المقترض مواطن يعمل بالقطاع الخاص أو لا يمتلك وظيفة تابعة للدولة، وفيما يلي سوف نقوم بذكر هذه الشروط:

يجب أن يكون كفيل الشخص الذي يرغب في الإقتراض من بنك التنمية الإجتماعي يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يحضر الكفيل ما يثبت عمله في جهة حكومية وما زال عمله سارياً داخل الجهة.

يجب أن يكون الكفيل ذو حالة مالية ميسرة تمكنه من كفالة مواطن آخر، لأنه في حالة تعثر المقترض من سداد قيمة القسط الشهري للبنك سوف يقوم البنك بتحصيل قيمة هذا القسط من الكفيل.

التأكد من إجراء تطبيق المعادلة اللازمة من قبل البنك على المقترض والكفيل لضمان الوصول للحد المسموح به من قبل البنك والوصول للحد الأعلى لقيمة القسط الشهري.

لا يسمح بنك التنمية الاجتماعي أن يكون الكفيل ضامن لقرض آخر داخل البنك.

الإلتزام بتقديم كافة الوثائق المدرجة من قبل اللائحة التنفيذية داخل البنك في حالة وجود كفيل للمقترض.

الموافقة على كافة الضمانات التي يحتاجها البنك ضمن اللائحة التنفيذية للعمل داخل البنك.

التوقيع على فاتورة الدفع الكامل من قبل المقترض والكفيل عندما يكون الكفيل يعمل داخل القطاع الخاص بالمملكة أو مسجلاً في التأمين الإجتماعي.

الشروط اللازمة للحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعية

قام بنك التنمية الاجتماعية بوضع عدة شروط حتى يتمكن المواطنين داخل المملكة من الحصول على قروض بنك التنمية الإجتماعية بنجاح وهي كالآتي: