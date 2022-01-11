طريقة التسجيل في منصة العمل التطوعي وخطوات الاشتراك 1443

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عمر شويل - جدة ننشر لكم خطوات التسجيل في منصة العمل التطوعي السعودية، وهي المنصة التي أطلقتها السعودية من أجل دعم الأعمال التطوعية وإعطاء الفرصة لكل السعوديين في المشاركة في أعمال ومهام مختلفة وهو ماتسعى إليه منصة العمل التطوعي.

طريقة التسجيل في منصة العمل التطوعي

من خلال خطوات بسيطة، يمكن التسجيل في منصة العمل التطوعي، حيث يقوم المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية بإتباع مجموعة من الخطوات من أجل التسجيل في منصة العمل التطوعي.

الدخول على رابط منصة العمل التطوي السعودية.

تحديد الجنسية

كتابة وملئ كل البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة.

الضغط على كلمة تسجيل الأن مع كتابة رمز التحقق.

العمل على استكمال كل البيانات

الموافقة على الشروط وعمل حساب المتطوعين من خلال المنصة.

فوائد العمل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي

من خلال التسجيل في منصة العمل التطوعي، يحصل المتقدم على العديد من المزايا وأهمها المساهمة في توفير عددا من الفرص المختلفة وخاصة الاقتصادية والاجتماعية، كما يسهم التسجيل في منصة العمل التطوعي في توفر فرص عمل قوية لكل المتطوعين بعد نهاية فترة التطوع.

مجالات التطوع المتاحة

يمكن التطوع في منصة التطوع من خلال المشاركة في عدة برامج ومجالات مختلفة وأهمها:

مجال التربية والدين والتأهيل.

مجال الرياضة والتدريبات والمجالات الاجتماعية والصحة.

المجال الفني والقانون والإعلام.

يذكر أن المنصة الوطنية للعمل التطوعي تساعد على توفير بيئة إلكترونية وتطوعية من أجل جذب الكثيرون للعمل التطوعي، خاصة وأن العمل التطوعي يسهم في تطوير مهارات الشباب ويفتح لهم أفاق مختلفة من أجل العمل بعد ذلك خاصة وأنه يزيد من العلاقات الإنسانية المتاحة.

هذا ونشجع الشباب السعودي للمشاركة في منصة التطوع الوطنية من أجل مزيدا من فرص العمل المتواجدة ومن أجل ثقل المهارات وهو الأمر الذي يسهم بكل تأكيد في دعم الأنشطة التطوعية بشكل كبير والمساهمة في العمل التطوعي وهو أمر يعد من الأمور الهامة والحاسمة بشكل كبير للعمل التطوعي.

هذا ونساعد الجميع على التطوع والمشاركة في منصة العمل التطوعي السعودية، ونرشح بضرورة المشاركة في الأعمال التطوعية المختلفة خاصة وأن المجالات ستكون أكثر الفترة المقبلة.