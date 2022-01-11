نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي الميسر من شركة التيسير بدون كفيل ولا تحويل الراتب بشروط ميسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي الميسر من شركة التيسير يعد هذا التمويل من أسهل وأسرع التمويلات التي تقدم في المملكة العربية السعودية لكافة المواطنين حيث يتميز بنك التيسير بأنه يقوم بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يقدم البنك العديد من التسهيلات وفترة سداد طويلة ويقدم التمويل بدون تحويل راتب او كفيل ولهذا يتساءل عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين عن الشروط التي وضعتها إدارة بنك التيسير لقبول طلب التمويل.

طريقة التقديم في التمويل الشخصي من شركة التيسير

من ضمن التسهيلات العديدة التي تتميز بها شركة التيسير في التحويلات فقط وضعت منصة رسمية لكي يستطيع المواطنين التقديم على التمويل الشخصي من خلاله بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقر الرسمي للشركة، فكل ما عليك هو الدخول إلى الرابط الرسمي لشركة التيسير و تقديم الطلب.

شروط التمويل الشخصي من شركة التيسير

يعد شركة التيسير من أفضل الشركات السعودية التي تحرص على تقديم شروط مبسطة و سهلة لجذب أكبر عدد من العملاء، كما حرص بنك التيسير على وضع شروط ميسرة لتمويل الشخصي لكي يستطيع كافة المواطنين من مختلف الفئات الحصول على التمويل، والشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم على طلب التمويل الشخصي من بنك التيسير سعودي الجنسية.

لابد ان يكون عمر المتقدم عن 21 عام أثناء التقديم على التمويل الشخصي.

يشترط ألا يقل الراتب الشهري الثابت للمتقدم عن 5000 ريال سعودي كحد أقصى.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

لابد أن يكون المتقدم مسجلاً في جهة عمله لمدة 6 أشهر على الاقل ولا يسبق له الفصل في هذه المدة.

إحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة في التمويل الشخصي من شركة التيسير

هناك بعض المستندات والأوراق المطلوبة التي لابد من إحضارها اثناء تقديمك إلى التمويل الشخصي من شركة التيسير، الأوراق هي: