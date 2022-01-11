الإستعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الهوية 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين والمقيمين عن طريقة الإستعلام عن خدمات مكتب العمل في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، ومما لا شك فيه أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تقدم خدمات إلكترونية كثيرة للمواطنين للتسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم دون الإضطرار إلى الذهاب إلى المؤسسات الحكومية في ظل اهتمام المملكة العربية السعودية بالتحول الرقمي كأحد أهم محاور رؤية السعودية 2030م، ويقدم مكتب العمل السعودي الكثير من الخدمات على رأسها خدمات الإستعلام عن صلاحية الإقامة والإستعلام عن إصدار رخصة العمل ورسوم تجديد الإقامة وغيرها من الخدمات الأخرى الهامة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة معرفة خدمات مكتب العمل كما وضحنا لكم في مقال سابق طريقة الإستعلام عن مكتب العمل برقم الهوية الوطنية، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن خدمات مكتب العمل

توفر وزارة الموارد البشرية السعودية الكثير من الإستعلامات الإلكترونية للمواطنين والوافدين إلكترونياً، ويُمكنكم الإستعلام عن مكتب العمل وكافة خدماته بإستخدام رقم الهوية الوطنية عبر اتباع الخطوات التالية:

أولاً يتوجب عليكم الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الإلكتروني .

. ثانياً قم بتسجيل دخولك بإسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثاً قم بالبحث عن أيقونة الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية.

رابعاً قم بإختيار خدمة الإستعلام عن خدمات مكتب العمل.

خامساً قم بإدخال كل البيانات والمعلومات المطلوبة.

سادساً عليك الآن كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك في الخانة المخصصة ثم قم بالنقر على “استعلام”.

وأخيراً تظهر لك كافة البيانات عن الخدمات التي تريدون معرفتها.

مكتب العمل برقم الإقامة

يُمكن أيضاً اجراء خدمة استعلام مكتب العمل بإستخدام رقم الإقامة للوافدين على الأراضي السعودية من خلال اتباع نفس الخطوات السابقة، فقط كل ما عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ثم اختيار خدمات مكتب العمل، وبعد ذلك بدلاً من كتابة رقم الهوية كما وضحنا بالأعلى قم بكتابة رقم الإقامة أو رقم الجواز في الخانة المخصصة له واضغط استعلام حتى تظهر لك كافة المعلومات المراد معرفتها.