اهم شروط قبول الأجانب والوافدين في الجامعات السعودية والمنح المقدمة لغير السعودين داخل وخارج المملكة حيث توفر العديد من الجامعات أنواع مختلفه من المنح لكي توفر للطالب الأجنبي احتياجاته من خدمات علميه وثقافيه سواء كانت منح كاملة أو منح جزئية أو منح مدفوعة الثمن وتكون هذة المنح مقدمة حسب شروط يجب توفرها.

اهم شروط المطلوبة لقبول الوافدين

يجب تقديم شهادية طبية من مركز طبي معتمد يشمل انه يمتلك الطالب جسم سليم وقوي وانه خالي من الأمراض العضوية والمعدية أو الأمراض التي تعوق الحركة وتكون هذة الشهادة مترجمة.

تقديم صور شخصية ملونة وحديثة وذات خلفية بيضاء وبمقاس 4×6 وتكون واضحة بدون ارتداء نظارة أو أي شئ يغطي الرأس أو الملامح .

أن يكون الطالب مسلم أو معه شهادة دليل على دخوله الإسلام حديثا كما يجب ترجمتها أيضا.

تقديم الوثائق باللغة العربية من مكان موثوق ورسمي للتأكد من ترجمتها.

نقوم بتقديم الملف والوثائق كلها إلى الجامعات والتي لا يمكن التعديل في أي من هذة البيانات.

يجب تدارك أي خطا في البيانات التى في الأوراق والوثائق المقدمة لان التعديل يجب أن يكون في بلد الطالب وعند الجهات المختصة ويكون ذلك كلة قبل إرسال الملف حتى لا يتأخر أو يلغى الطلب.

نقدم أصول الوثائق وليس نسخ تم تصويرها من أصول الشهادات.

التصديق على الوثائق من السفارة السعودية في البلاد الأجنبية أو من أي جهة موثوق فيها ورسمية تشير لها الجامعة.

اهم شروط المطلوبة لقبول الأجانب

تقديم شهادة تفيد بإيحاده الطالب للغة العربية سواء القراءة أو الكتابة.

أن يقوم الطالب بتقديم شهادة حسن السيرة والسلوك وشهادة ميلاد ويكون كلاهما مترجمين أيضًا.

يجب أن يقدم الطالب صورة من جواز السفر ساري لمدة عام على الأقل.

نقدم ملف الالتحاق بالجامعة وأيضا نقدم البطاقة الشخصية ونضع منهم نسخة مترجمة.

يمكن التقديم من قبل الطلاب غير المتفوقين ولاكن يشترط أن يكونوا حاصلين على الأقل على تقدير جيد جدًا في شهادة الثانوية العامة يجب وأيضا تقديم كشف مفصل بكل الدرجات وتقديرات المرحلة الثانوية.

تقديم الطالب لبيانات دقيقة وصحيحة تماما فيقوم بكتابة اسمه ومكان إقامته وأيضا كتابة أرقام هواتفه والبريد الإلكتروني الخاص به.

المنح المتوفرة للطلبه غير السعوديين