رابط إصدار تأشيرة العمرة الحج والعمرة خطوات حصول القادمين من خارج السعودية على التأشيرة

رابط إصدار تأشيرة الحج والعمرة 1443، من أهم كلمات البحث الآن مع إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية، عن الخطوات الواجب اتباعها لضمان الحصول على تأشيرة العمرة لهذا العام، حيث حرصت المملكة على وضع العديد من الضوابط والاشتراطات لأداء مناسك العمرة، في ظل تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين ضيوف الرحمن، وأداء موسم العمرة وزيارة الأماكن المقدسة بأمان خلال المدة المحددة للزيارة، ونحن من خلال موقعنا المتميز “ثقفني” نعرض عليكم أهم الأخبار التي تشغل بال متابعينا الكرام، وذلك من خلال مصادرها الرسمية لضمان صحة المعلومات المقدمة عبر موقعنا.

رابط إصدار تأشيرة الحج والعمرة للقادمين من خارج المملكة

الدخول على موقع الحج والعمرة “haj.gov.sa“.

استعراض واختيار المعتمر لاحدي الشركات السياحية المرخص لها من وزارة الحج والعمرة.

اختيار البرنامج المناسب لأداء العمرة.

سداد قيمة البرنامج شامل السكن والنقل.

تقديم المعتمر جواز السفر للمكتب السياحي.

ملئ استمارة البيانات وتاريخ القدوم والمغادرة.

التأكد من توافر اشتراطات إصدار التأشيرة.

اشتراطات إصدار تأشيرة العمرة قبل السفر

إصدار تذكرة ذهاب وعودة.

الحصول على وثيقة تأمين صحي.

يتم الحصول على لقاح كورونا معتمد وتقديم ما يثبت ذلك.

حجز مبدئي لتاريخ أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا أثناء العمرة

غسل اليدين جيداً بالماء والصابون.

استخدام المطهرات للتعقيم.

لبس الكمامة.

الحفاظ على التباعد أثناء التواجد بالأماكن المقدسة.

تجنب المصافحة.

عدم لمس العين والأنف والفم بقدر المستطاع.

البعد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض برد.

في حالة العطس استخدام المناديل.

أداء العمرة للقادمين من خارج السعودية موسم 1443

تم فتح موسم أداء العمرة للقادمين من خارج المملكة موسم 1443، بدايةً من النصف الأول من شهر أغسطس 2021، على أن تتوافر لدي الراغبين في أداء العمرة عدة شروط مثل “الحصول على لقاح كورونا الجرعتين، تقديم وثيقة رسمية لإثبات حصول المعتمر على جرعتي اللقاح، يكون اللقاح الحاصل عليه المعتمر معتمد في السعودية”، هذا ويتم إعطاء المعتمر رقم مرجعي يستطيع من خلاله، الدخول على منصة التأشيرات الإلكترونية وزارة الداخلية السعودية، لتقديم طلب تأشيرة العمرة، وقد حرصت وزارة الحج والعمرة السعودية على تفعيل النظام الإلكتروني في حجز التأشيرة لأداء المناسك، ضمن تفعيل النظام الإلكتروني لمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والقادمين للمملكة العربية السعودية، حرصاً على سلامة الجميع من عدوي فيروس كوفيد 19 ومتحور أميكرون.