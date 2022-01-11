نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في صندوق التنمية العقاري عبر النفاذ الوطني الموحد وطريقة الاستعلام وتحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في صندوق التنمية العقاري ، يرغب الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن الاستفادة من الدعم المقدم من الوزارة بالمملكة عبر التسجيل في صندوق التنمية العقارية، وذلك للاستفادة من البرنامج بشكل كامل ومن التمويلات المقدمة المدعومة للمواطن للحصول على البيت الذي يرغب به، ونظرا لتساؤل الكثير عن طريقة التسجيل في صندوق الوزارة فقررنا كتابة المقال للتوضيح لكافة القراء إمكانية التسجيل في صندوق التنمية العقارية وذلك عبر الموقع الخاص بصندوق العقاري، وسنوضح أيضا إمكانية الاستعلام عن الصندوق العقاري برقم السجل المدني، ونظرا لرغبة الجميع في الانضمام للبرنامج والحصول على القرض العقاري أو التمويل العقاري فسنوضح للجميع كيفية التسجيل للدخول في صندوق التنمية السعودي.

التسجيل في صندوق التنمية العقاري

من أجل تسجيل الدخول صندوق التنمية وتسجيل الدخول يجب على القارئ أن يكون لديه حساب أولا على موقع صندوق التنمية العقارية ،ولفتح حساب بالصندوق قم باتباع الآتي:

أولا يمكن للقارئ اختصار خطوات تسجيل الدخول صندوق التنميه العقاري بالدخول عبر منصة أبشر للأفراد وذلك من أجل التمويل المقدم من البرنامج.

ثانيا من أجل إنشاء حساب بالنفاذ الوطني الموحد (أبشر) اكتب اسم المستخدم في البداية.

ثالثا بكتابة الرقم السري الذي ترغب به.

رابعا بكتابة رمز التحقق لتأكيد التعامل البشري مع الصفحة.

خامسا اضغط على التالي.

سادسا في الخطوات التالية سيطلب منك رقم الهوية الوطنية الخاصة بك ورقم الجوال لتأكيد العملية.

سابعا بعد إتمام العملية يكون لديك حساب رسمي في النفاذ الوطني الموحد يمكن به تسجيل صندوق التنمية العقاري.

بهذا يكون القارئ قد عرف طريقة فتح حساب صندوق التنمية العقاري علي رابط الموقع الرسمي للصندوق العقاري المدعوم.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري بالهوية

يُتيح الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري إمكانية الاستعلام عن الصندوق العقاري بالهوية عبر الإنترنت فقط وللقيام بالعملية قم باتباع الآتي:

أولا بالتسجيل بحسابك الذي أنشأته على البوابة عبر التسجيل الذي ذكرناه.

ثانيا بالدخول على الاستعلام الشامل.

ثالثا باختيار نوع الاستعلام الذي ترغب به.

رابعا بكتابة المدخلات المطلوبة ثم الضغط على استعلام.

خامسا ستظهر لك النتيجة الخاصة بصندوق التنمية العقاري التي قمت بالاستعلام عنها إلكترونيا.

تتيح الوزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية خدمات الاستفسار الإلكترونية للتسهيل على المواطن أو العميل الخاص بها الوصول للخدمة بصورة سهلة وذلك في إطار رؤية المملكة 2030.

تحديث بيانات العميل

يتيح البرنامج للمواطن أو عميل صندوق التنمية العقاري تحديث البيانات صندوق التنمية العقاري الخاصة به إلكترونيا بسهولة في خطوة واحدة وذلك عبر منصة أبشر كالآتي:

أولا بالدخول على منصة أبشر للأفراد التابعة لوزارة الداخلية بالسعودية.

ثانيا سجل دخولك عبر التسجيل الذي ذكرناه سابقا خلال النفاذ الوطني الموحد من صندوق التنمية.

ثالثا ادخل على بياناتك الخاصة بك.

رابعا بتغيير بياناتك القديمة وتحديثها مثل العنوان أو الجوال وخلافه.

خامسا اضغط على تأكيد.

بذلك نكون قد شرحنا طريقة تسجيل حساب جديد على الصندوق أو صندوق الوزارة للحصول على التمويل المقدم منه وذلك تبعا لشروط التمويل، وذكرنا طريقة التسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد أو التسجيل عبر أبشر أو تسجيل حساب مستفيد في صندوق الوزارة.