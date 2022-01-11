نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم القيد ورقم الصادر ورقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف يومياً عن كيفية استعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم القيد ورقم الصادر ورقم الهوية من مواطني المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وتُعتبر هذه الخدمة من أبرز خدمات الحكومة السعودية التي تقدمها لمواطنيها والمقيمين بالأراضي السعودية إلكترونياً عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وتسعى الوزارة إلى إضافة خدمات إلكترونية جديدة للتسهيل على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم، وقد اهتمت المملكة السعودية في السنوات الأخيرة بالعمل على تطوير التحول الرقمي الذي يُعد أحد أبرز محاور رؤية السعودية 2030م، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية الإستعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم القيد كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن التعاميم برقم الهوية، فإلى نص المقال.

استعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم القيد

تحرص الحكومة السعودية على راحة المواطنين وبذل أقصى الجهد في سبيل توفير وقتهم وجهدهم، ولذك تقدم العديد من إمارات المملكة العربية السعودية على تقديم خدمة الإستعلام عن معاملة برقم القيد بخطوات إلكترونية بسيطة ونوضح لكم الآن خطوات الإستعلام في إمارة مكة كالتالي:

أولاً يُرجى الولوج إلى الصفحة المخصصة للإستعلام .

. ثانياً قم بكتابة رقم القيد.

ثالثاً انقر على كلمة استعلام حتى تظهر لك كافة المعلومات والبيانات عن المعاملة.

وبالنسة لإمارة القصيم يُرجى اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بزيارة صفحة الإستعلام الرئيسية .

. ثانياً قم بتحديد المحافظة.

ثالثاً ادخل رقم المعاملة ثم رقم الهوية.

رابعاً قم بتحديد السنة.

خامساً اضغط على كلمة “بحث” حتى تظهر لك جميع المعلومات.

استعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم الصادر

يُمكنكم الإستعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم الصادر عن طريق اتباع كافة الخطوات التالية:

اولاً من فضلك قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية.

ثانياً ابحث عن أيقونة الإستعلامات الإلكترونية وقم بالضغط عليها.

ثالثاً اختر الخدمات العامة ثم اختر خدمة معاملات وزارة الداخلية.

رابعاً ستظهر لك عدد من البيانات قم بإدخالها في الخانات المخصصة لها.

التواصل مع الدعم الفني

يستطيع المواطن السعودي التواصل مع الدعم الفني لوزارة الداخلية للإستعلام عن المعاملة عبر تسجيل الدخول من خلال الولوج إلى منصة النفاذ الوطني ثم إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح مثل البريد الإلكتروني ورقم الجوال، وبعد ذلك قم بكتابة عنوان للرسالة المرسلة للدعم موضحاً بها فئة الرسالة شكوى أم اقتراح أم استفسار، وأخيراً اضغط على “موافق” على كافة الشروط الخاصة بسياسات الخصوصية وقم بالضغط على إرسال الرسالة.

وزارة الداخلية السعودية

من الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية السعودية التي تأسست عام 1926م تقوم بدور هام في الحفاظ على أمن وآمان المملكة، وتحرص الوزارة على التعاون مع وزارات الداخلية والأمن في دول التعاون الخليجي للحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي، وبالإضافة إلى ذلك تقوم الوزارة بدور خدمى عن طريق تقديم مئات الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين والمقيمين عبر منصة أبشر الإلكترونية في ظل حرص الوزارة على التيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم مع عدم اضطرارهم إلى الذهاب إلى مقرات الوزارة.

أعزائنا قرائنا الكرام ها قد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا اليوم بشأن كيفية الإستعلام عن معاملة في وزارة الداخلية بإستخدام رقم القيد أو رقم الصادر أو رقم الهوية، ويأتي هذا في إطار اهتمام موقعنا بكافة الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية للمواطنين السعوديين والمقيمين بها، ولأي استفسار فقط قم بترك سؤالك بالاسفل وسنجيب عليك في الحال