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عمر شويل - جدة ننشر لكم قائمة أسعار البنزين الجديدة في تحديث شركة أرامكو في يناير 2022، كانت شركة أرامكو قد أعلنت أسعار البنزين الجديدة في كافة أنواع البنزين المختلفة في السعودية، يذكر أن شركة أرامكو السعودية تعمل على توفير أفضل أنواع الوقود من أجل تلبية كافة الاحتياجات اليومية والمتجددة للمحركات، وتوفر أنواع الوقود المختلفة والديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

أسعار البنزين الجديدة من شركة أرامكو السعودية

ننشر لكم أسعار البنزين الجديدة من شركة أرامكو في تحديث شهر يناير 2022.

بنزين 91 ………. 2.18 ريال

بنزين 95 ……….. 2.33 ريال.

الكيروسين ………… 0.70 ريال

غاز البترول المسال ………… 0.75 ريال.

ديزل …………… 0.63 ريال.

يذكر أن أسعار البنزين يتم مراجعتها في المملكة بشكل دوري وذلك من أجل خفض التأثر بكافة التذبذبات التي تحدث بشكل دوري لأسعار التصدير المختلفة لأسعار البنزين.

كانت شركة أرامكو قد أعلنت توقيع عقد صفقة قيمتها 15.5 مليار دولار، وتضمنت الصفقة الجديدة خطوط الأنابيب المختلفة من أجل زيادة البنية التحتية للطاقة على مستوى العالم، وهو الأمر الذي يزيد من عائد شركة أرامكو بشكل كبير لتصل إلى 15.5 مليار دولار وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام الكثير من المستثمرين من أجل الاستثمار في المملكة.

كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن أسعا الوقود بكافة مشتقاته المختلفة وبالتالي يعتبر الوقود واحدا من الأمور الهامة والتي تشغل المواطنين بشكل كبير خاصة في تغير أسعار البنزين بشكل كبير.

يذكر ان أسعار البنزين يتم تحديثها بشكل دوري في السعودية وتم تحديث أسعار البنزين من شركة أرامكو في العاشر من يناير، ليكون التحديث القادم في شهر فبراير المقبل من أجل طرح أسعار جديدة للبنزين في الفترة المقبلة.

هذا ونتابع معكم أي تغيرات فيما يخص أسعار البنزين المختلفة المتعتمدة من شركة أرامكو وبشكل كبير فيما يخص أسعار البنزين المختلفة وخاصة الديزل وغيرها من الأسعار المختلفة للبنزين بكافة المشتقات، يذكر أن السعودية قد طبقت مجموعة من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة.

هذا ونتابع معكم ردود الأفعال المختلفة من جانب السعوديين حول أسعار البنزين الجديدة بعد تطبيقها بداية من العاشر من يناير الجاري.