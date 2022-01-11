نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بعد التحديث” سعر البنزين الجديد في السعودية يناير 2022 أرامكو تعتمد جدول جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين الجديد في السعودية يناير 2022، جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية علي علم تام، بأن شركة أرامكو السعودية تعتمد يوم 11 من كل شهر ميلادي التسعيرة الجديدة للبنزين، ومن ثم نجد بحث كبير للغاية لمعرفة الأسعار التي تعلنها شركة أرامكو السعودية للبنزين للعام الجديد، خاصة أن العديد من التغييرات في الأسعار لمعظم السلع والمنتجات حدثت مؤاخر، ومن هذا المنطلق تعلن شركة أرامكو السعودية المسؤل عن تقديم خدمات الوقود لمختلف محطات الطاقة في المملكة، وتعيين الاسعار في اجتماع يعقد يوم 10 من كل شهر، ولذلك اعتمدت أرامكو السعر الجديد للتر البنزين ومشتقاته، وسوف نكشف لكم جداول الاسعار عبر موقعنا ثقفني.

سعر البنزين الجديد في السعودية يناير 2022

يمكنكم متابعينا الكرم معرفة سعر البنزين الجديد في السعودية يناير 2022، والتي رصدناها لحضراتكم من الموقع الرسمي لشركة أرامكو، والتي جأت علي نحو مرتفع بعض الشيء، الأمر الذي جعل شركة أرامكو السعودية توجة بعض النصائح للمستهلكين، وهي

استخدام بنزين 91 لانة المناسب لمعظم السيارات و المركبات في المملكة.

السيارات ذات الأداء العالي يتم ترشيح بنزين 95 لها.

مراجعة الوكلاء في حالة عدم التأكد من صلاحية الوقود للسيارة.

استخدام أوكتان ذو كفاءة مناسبة لموتور السيارة، حتي لا يؤثر علي جودة الموتور ودقة الأداء.

سعر البنزين في السعودية شهر يناير 2022

ونعرض لكم جدول السعر الجديد للبنزين يناير في المملكة 2022، علما بأن هذة الاسعار سوف تطبق بداية من اليوم حتي 11 من فبراير 2022

بنزين 91 2.18 ريال سعودي في اللتر الواحد.

بنزين 95 2.33 ريال سعودي لكل لتر.

جاز 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

كيروسين 0.70 ريال سعودي في اللتر الواحد.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي في اللتر الواحد.

سعر الديزل 0.63 ريال سعودي.

سعر البنزين في السعودية 2022

بعض المستهلكين لاحظوا زيادة في سعر البنزين في السعودية شهر يناير 2022، وقد سجلت أسعار شهر ديسمبر 2021 الماضي تلك الاسعار التي نعرضها لكم الآن